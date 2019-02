Régulation du trafic urbain : 25 carrefours « intelligents » opérationnels à la fin février

L’augmentation des trafics urbains a entraîné la nécessité de définir une politique de gestion des flux qui se base entre autres, sur la signalisation lumineuse tricolore. Celle-ci élabore un ordre de passage des différents modes de circulation, tout en assurant une bonne hiérarchie des différents modes de circulation.

D’ici la fin du mois de février, vingt-cinq carrefours équipés de système de régulation du trafic routier seront opérationnels, a fait savoir hier, le directeur des Transports de la wilaya d'Alger, Rachid Ouezzane. Selon le même responsable, ces 25 carrefours pilotes "intelligents" seront opérationnels à travers les communes de Belouizdad et Sidi M'hamed dans une première étape, et ce, dans le cadre de la concrétisation du projet algéro-espagnol visant à améliorer et fluidifier la circulation routière et régler le problème des embouteillages, a indiqué à l'APS, M. Ouezzane.

Doté d'une enveloppe de 19 Mds DA, ce projet dont la réalisation, en 3 phases, est prévue sur 55 mois, est confié à la société mixte algéro-espagnole mobilité et éclairage d'Alger (MOBEAL), composée de l'Etablissement de gestion de la circulation et du transport urbain (EGCTU), de l'Etablissement de réalisation et de maintenance de l'éclairage public de la wilaya d'Alger ainsi que de deux entreprises espagnoles spécialisées, a-t-il précisé, ajoutant que c'est là un projet « ambitieux » qui permettra de connaître le trafic routier en temps réel, d'améliorer les conditions de déplacement, réduire la durée des voyages et tenir informé les usagers de la route via Internet. Soulignant que la réception et la mise en marche des feux tricolores intelligents sur l'axe Place du 1er Mai (Sidi M'hamed) - Belouizdad constituent la première phase, M. Ouezzane a expliqué que la zone pilote sera raccordée "temporairement" à un mini centre pilote au niveau de l'unité ETUSA de la Place du 1er Mai afin de bien s'imprégner des particularités de ce système intelligent et de l'utilisation de nouveaux outils technologiques.

Cette première phase, concrétisée à hauteur de 40%, enregistre un retard dû à la topographie des sites, a-t-il ajouté. Le directeur des Transports d'Alger a évoqué la réception, d'ici octobre prochain, de 200 carrefours intelligents, dans le cadre de la première phase, à travers les communes d'Alger, notamment à El Biar, Alger centre et Kouba. Il a fait état, dans ce sens, de l'achèvement des travaux de réalisation d'un centre de régulation à Kouba, devant entrer en service en octobre prochain après son aménagement et son équipement pour la gestion intelligente du trafic routier, la collecte des informations sur les flux de circulation grâce à des caméras de détection de véhicules. Des données analysées, par la suite, pour l'amélioration du trafic routier, a-t-il dit. Concernant la deuxième phase, M. Ouezzane a fait savoir que le lancement est prévu début septembre prochain avec un délai de réalisation de 25 mois, déclarant qu'elle concerne la mise en place de 300 autres carrefours intelligents dans les communes d'Alger-Est et d'Alger-Ouest, outre la création d'un mini-centre de régulation du trafic routier de secours au niveau de la Cité des sciences (Alger), auquel il sera fait appel uniquement en cas de panne du centre de Kouba.



Au service des personnes aux besoins spécifiques



Quant à la troisième phase, devant être concrétisée en 18 mois, elle porte sur la gestion des moyens de transport commun, des parkings, tunnels et les accès, a-t-il ajouté soulignant que les données collectées via les caméras seront analysées pour tenir informés les conducteurs à travers un site électronique exclusivement destiné à l'information routière. Ces carrefours «intelligents» et les trottoirs adjacents ont été aménagés pour être accessibles aux personnes aux besoins spécifiques et équipés d'un système sonore destiné aux non-voyants, et ce en coordination avec diverses associations, dans le cadre de la prise en charge de cette catégorie de la société, a-t-il expliqué.

Il convient de rappeler que le pacte portant création de cette société mixte algéro-espagnole a été signé en juillet 2016. Cette société a été chargée de la mise en place d’un système de régulation de la circulation routière et de l’éclairage public à Alger pour régler le problème de congestion qui caractérise cette wilaya, a précisé M. Ouazene.

Ce système avait consisté, en premier lieu, à recueillir l’information, dans le centre de régulation de la circulation de Kouba, sur les flux de circulation par le biais de caméras et de puces magnétiques pour indiquer la présence de véhicules. Dans la deuxième étape, ces données ont été analysées afin de dégager des solutions pour alléger et améliorer les conditions de circulation soit à travers une régulation au niveau des carrefours (signalisation) soit en informant les usagers de la route par le biais de la 3G ou de la radio. Le nouveau système permettra aussi l’enregistrement de toutes les infractions (vitesse, feux tricolores…) ainsi qu’une gestion automatique des parkings.

Il s’agit aussi de la mise en lumière des édifices publics et la mise en place d’un centre de télégestion de l’éclairage public.

Dans ce projet, la partie algérienne participe à hauteur de 30% dans les travaux réalisés, tandis que la partie espagnole intervient dans les domaines que la partie algérienne ne maîtrise pas tels le contrôle des carrefours, l’ingénierie du trafic, la gestion des logiciels, les équipements pour la détection des infractions, la supervision des installations, la mise en place des équipements et logiciels et la maintenance.

Salima Ettouahria