L’entrefilet : Pour cause de crise

Le Zimbabwe a mal à sa culture. Les organisateurs du Festival international des arts de Harare (HIFA), célèbre sur tout le continent africain, ont annoncé vendredi qu'il n'aurait pas lieu cette année en raison de la crise économique qui affecte le Zimbabwe. «L'édition 2019 n'aura pas lieu», ont-ils annoncé dans un communiqué, car «le Zimbabwe est confronté à de très nombreux problèmes économiques et sociaux». Manque de liquidités, monnaie en chute libre, forte inflation, chômage endémique, le Zimbabwe est plongé depuis deux décennies dans une interminable crise économique. Depuis plusieurs mois, sa population souffre en outre de nombreuses pénuries de produits de base, dont le pétrole. La hausse drastique des prix des carburants, le mois dernier, a provoqué de violentes émeutes, brutalement réprimées par le régime du président Emmerson Mnangagwa. «Les pays est plongé dans des difficultés écrasantes qui affecte naturellement et inévitablement la faisabilité et la viabilité de n'importe quelle entreprise», a indiqué le directeur du festival, Simba Tafadzwa. «Le HIFA, comme tout autre événement au Zimbabwe, n'y échappe pas». Créé en 1999, le festival avait été annulé pour les mêmes raisons en 2002 et en 2016. Malgré le retrait de nombreux parrains, ses organisateurs avaient pu maintenir les deux dernières éditions de la manifestation qui se tient traditionnellement dans le principal parc de la capitale Harare.

R. C.