Parution : Mohand Arezki Bouzid, artiste et ancien moudjahid

«Mémoires d’un artiste, chanteur, moujahid», un récit autobiographique sur le double parcours d’un des plus anciens chanteurs kabyles encore en vie et militant de la cause nationale, Mohand Arezki Bouzid, a été publié dernièrement. Edité par «Rafar», le récit-écrit par Ahmed Mebarki, retrace le double parcours de Mohand Arezki Bouzid, compagnon d'armes du colonel Amirouche et Abderrahmane Mira pendant la guerre de Libération. Ecrites dans un style narratif, les mémoires de Mohand Arezki Bouzid — engagé très jeune dans les rangs de l'Aln (Armée de libération nationale) reviennent sur le parcours de ce moudjahid qui a fait de la chanson une arme dans la lutte pour le recouvrement de l'indépendance. Recruté en tant qu'agent de liaison au maquis de la vallée de la Soummam, Mohand Arezki, avait pour mission de mener, sous le commandement de Si Amirouche et Si H’mimi, entre autres, des actions de «sabotage contre les structures gérées par le régime colonial». Ses missions en tant que membre actif de la Fédération de France du Front de libération nationale (Fln), lui ont facilité l'accès à de grands noms de la chanson algérienne à l’image de Cheikh El Hasnaoui, Slimane Azem, Chérif Kheddam, Dahmane El Harachi ou encore Zerouk Allaoua. Sa qualité d'artiste, lui a permis de tromper la vigilance des policiers français et éloigner de lui tout soupçon d'appartenance au Fln. Malgré ses missions de membre du FLN, l'artiste continuait à écrire des chansons, composer et à se produire dans des cafés notamment, à l'instar d'autres chanteurs algériens en exil. Dans ses mémoires, Arezki Bouzid ravive des souvenirs de son enfance, vécue dans la pauvreté et les affres de la guerre. Il se remémore avec amertume l'interruption de ses études, à la fin des années 1940, que son père ne pouvait plus assurer, faute de moyens. L’ouvrage de 167 pages est agrémenté d’anecdotes qui ont émaillé ses premiers contacts et rencontres avec des artistes devenus célèbres à l’image de Cheikh M’hamed El Anka, Dahmane El Harrachi et Mati Bachir. Natif, en 1936, de Béjaia, Mohand Arezki Bouzid est un compositeur, interprète et auteur de chants patriotiques. Joueur de flûte apprenti, il fera partie de l’orchestre du compositeur et chanteur Farid Ali, avant d’écrire sa première chanson El Ghorba (L'exil) en 1958. En 1960, il anime «Temlilit d u fenane» (Rencontre avec un artiste), une émission en tamazight diffusée sur la Chaîne II de la radio publique dans laquelle il a continué de collaborer après l'indépendance en 1962 aux côtés de grands artistes comme Cheikh Noureddine et Cherif Kheddam.

R. C.

Mémoire d’un artiste, chanteur, moudjahid. Récits de résistance, par Mohand Arezki Bouzid, éditions RAFAR, 167 pages, 600 DA.