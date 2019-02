Note de lecture, Les couffins de l’équinoxe de Ameziane Ferhani : Le mystère des treize nouvelles

Pas moins de treize nouvelles sont réunies dans la nouvelle œuvre de Ameziane Ferhani baptisée Les couffins de l’équinoxe parue aux éditions Chihab en octobre 2018.

Dans ce recueil de nouvelles de 224 pages, Ferhani a sorti sa plume pour nous offrir treize nouvelles. Un chiffre qu’il semble apprécier, non pas pour le mystère qui entoure ce chiffre, pernicieux pour certains et porte-bonheur pour d’autres, mais tout simplement en référence aux 13 fruits secs qui composent la corbeille de gourmandises servies lors de la fête de Yennayer. Et là, l’auteur est passé de la corbeille aux couffins. Pour ses couffins justement, ceux de l’équinoxe, l’auteur a quitté Alger, lieu de prédilection de ses premières nouvelles, pour nous inciter à des voyages merveilleux qu’il n’a jamais faits, pour la plupart. L’auteur nous incite, ainsi, à travers Les couffins de l’équinoxe, à voyager… il nous emporte dans un voyage merveilleux, sans bagage et sans passeport, à travers le monde qui passe par des escales de rêve, comme Beyrouth, Mexico, Goa, Londres. Des mhadjiates contées comme autrefois par nos mères et grand-mères pour nous bercer tous les soirs. Il nous transporte des rives de Goa l’indienne à ceux de Constantine l’ancienne. Par crainte d’une prédiction, un village du Dahra est privé de boulangerie. A Mexico, un mystérieux personnage se déguise et s’enfuit de chez lui. Quelque part, un homme prépare sa valise pour un improbable voyage. Dans les années vingt, une fille de colon et son palefrenier nouent une relation plus que sulfureuse. De Beyrouth en feu, parvient le message nocturne d’une Libanaise inconnue. Dans un restaurant chic de Londres, le corsaire, Mourad Raïs, l’invite à un dîner. Dans une petite ville de l’est, une guezzana vient troubler un bel amour. Dans le métro de Paris, un avocat comprend tout le sens du mot «étranger». A Goa, en Inde, le décès d’un touriste révèle une terrible piste constantinoise. A Toulouse. Dans un village de Kabylie. Au bord d’un oued saharien en furie… Des histoires de partout où l’humour, la haine, l’amour et le désir convoquent l’étonnement.

Né à Alger en 1954, Ameziane Ferhani, après des études de sociologie urbaine, s’est consacré au journalisme culturel. Dans les années quatre-vingts, il a été notamment rédacteur en chef de Parcours Maghrébins et rédacteur en chef adjoint d’Algérie-Actualités. Depuis 2006, il dirige Arts & Lettres, les pages culturelles hebdomadaires du journal El Watan. Auteur de 50 ans de bande dessinée algérienne. Et l’aventure continue (Dalimen, 2012), il a publié en 2016 Traverses d’Alger aux éditions Chihab.

Sihem Oubraham