Grand angle : Une seule voix

La très attendue proposition de paix américaine pour le Proche-Orient doit être officiellement présentée le 9 avril prochain. Après les élections israéliennes prévues à cette date. Mais avant cela, Jared Kushner, gendre et conseiller du président Donald Trump, chargé de ce dossier, l’a exposée à huis-clos lors de la conférence sur le Moyen-Orient organisée à Varsovie jeudi dernier. Aucun détail de cette proposition n’a filtré. Les «privilégiés» qui ont eu droit à la «primeur» ont bien gardé le secret. Du moins pour le moment. Mais quoi qu’il en soit elle devrait un projet mort-né. Il n’est du reste un secret pour personne que les Palestiniens refusent toute médiation américaine après que Donald Trump a reconnu El Qods comme la capitale d'Israël en 2017. S’agissant de la conférence de Varsovie, l’Autorité palestinienne basée à Ramallah lui a dénié tout bien-fondé en raison des arrière-pensées de cette initiative. Cette conférence vise selon les palestiniens à «normaliser» l'occupation israélienne des Territoires palestiniens. Reste toutefois que les Palestiniens ont besoin d’être soutenus par les pays arabes afin que leur position ne soit pas «marginalisée». Car aujourd’hui plus que jamais, la cause palestinienne et les Palestiniens ont besoin de la solidarité de tous les pays et peuples arabes. Une solidarité qui doit être manifestée sans répit. Aussi le sommet Union européenne-Ligue des États arabes, qui doit se tenir à Charm el-Cheikh les 24 et 25 février courant, doit être mis à profit pour réitérer la position arabe sur la question palestinienne. Et ce, d’autant que ce sommet rassemblera pour la première fois les chefs d'État ou de gouvernement des deux parties. Les dirigeants présents à Charm el Cheik chercheront à renforcer les liens arabo-européens. Un renforcement, cependant, qui ne doit pas se faire au détriment des Palestiniens. Du reste, parmi le large éventail de questions et de défis communs qui seront abordé lors de ce sommet, figure la situation dans la région. De même que la tenue au mois de mars prochain à Tunis du Sommet de la Ligue arabe offre aussi une autre occasion aux dirigeants arabes de remettre la question palestinienne sur le devant de la scène et ce, d’autant que ce sommet interviendra une dizaine de jours avant la présentation officielle de la proposition de paix américaine. Il faut que l’initiative de paix arabe qui conditionne la normalisation des relations avec l’occupant israélien à la création d’un Etat palestinien indépendant avec al-Qods occupé comme capitale soit remise en selle. Selon le site d’informations américain Axios, l’Arabie saoudite ne va pas soutenir le plan de paix américain au Moyen-Orient si Israël n’accepte pas de faire «des concessions substantielles» aux Palestiniens. Cette position est celle que devront suivre tous les Etats membres de la Ligue arabe. Car lorsqu’il s’agit de la Palestine, le monde arabe doit parler d’une seule voix.

Nadia K.