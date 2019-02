Palestine : «Escalade» des attaques de colons contre les Palestiniens

Le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations unies (OCHA) dans les territoires palestiniens occupés (OCHA), a enregistré dans un rapport couvrant la période du 29 janvier au 11 février en cours une «escalade des attaques de colons contre les Palestiniens», a rapporté l'agence de presse WAFA.

Les forces d'occupation israéliennes ont tué deux enfants lors des manifestations qui se sont déroulées dans la bande de Ghaza le vendredi 8 février, qui n’étaient pas une menacer pour les forces israéliennes et deux autres Palestiniens sont morts des suites de leurs blessures et 530 personnes ont été blessées, indique le rapport cité par WAFA. «Au moins 40 fois en dehors du contexte de ces manifestations, les forces israéliennes ont ouvert des feux d’avertissements dans des zones restreintes pour atteindre terre et mer à Ghaza, et un Palestinien a été blessé au cours de ces incidents». A trois autres occasions, les forces d'occupation sont entrées dans la bande de Ghaza et ont procédé à des opérations de creusement près de la barrière de la frontière, souligne-t-on. En Cisjordanie, les forces d'occupation israéliennes ont ouvert le feu sur deux Palestiniens, dont une fille qui sont morts et ont blessé un garçon dans deux attaques présumées près des barrages militaires israéliens.