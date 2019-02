Lutte contre Daesh en Syrie : La victoire annoncée «dans quelques jours»

La victoire contre le groupe terroriste Daesh sera annoncée dans «quelques jours», a affirmé hier, un commandant de l'alliance arabo-kurde. Parallèlement à cette annonce, le vice-président américain, Mike Pence, a promis que les Etats-Unis continueront à lutter contre «les vestiges de l'EI» à long terme, malgré le retrait annoncé des 2.000 soldats américains de Syrie. «Dans un laps de temps très court, qui ne durera pas plus que quelques jours, nous annoncerons officiellement la fin de l'existence de l'EI», a déclaré le commandant de la force arabo-kurde, Jia Furat, lors d'une conférence de presse sur la base d'Al-Omar, près du front. Selon ce commandant des Forces démocratiques syriennes (FDS), Daesh est désormais assiégé «dans un quartier (dont la surface) est estimée à 700 mètres de long sur 700 mètres de large», soit un demi kilomètre carré dans le village de Baghouz, aux confins de l'Est syrien.

Les FDS et la coalition internationale antiterroriste menée par les Etats-Unis qui les appuie, ont reconnu hier que la présence de «nombreux civils» ralentit leur progression. «Des centaines de civils continuent de fuir et ceux qui ont pu s'échapper racontent que l'EI les utilise comme boucliers humains», a affirmé un porte-parole de la coalition, le colonel Sean Ryan. Au chapitre diplomatique, l'émissaire de l'ONU Geir Pedersen a indiqué qu'il espérait réunir «dès que possible» le Comité constitutionnel afin d'»ouvrir la porte» au processus politique dans ce pays, ont rapporté des médias. «J'espère évidemment que nous serons en mesure de réunir dès que possible le Comité constitutionnel à Genève», a déclaré M. Pedersen, cité par des médias. S'exprimant lors de sa première rencontre avec les journalistes à Genève, le responsable norvégien qui a pris ses fonctions en janvier écoulé, a dit espérer «que ce sera alors le début de discussions sérieuses, qui pourraient ouvrir la porte à un processus politique qui mènera à une solution négociée du conflit». «J'ai l'intention d'être un médiateur impartial et attentif», a-t-il ajouté. Selon le plan de l'ONU, le Comité constitutionnel doit comprendre 150 membres : 50 choisis par le gouvernement, 50 par l'opposition et 50 par l'émissaire de l'ONU afin d'insérer dans la réflexion des experts et des représentants de la société civile. Damas a bloqué cette dernière liste et récemment proposé, avec le soutien de la Russie, l'Iran et la Turquie, «17 changements de nom», selon un diplomate cité par des médias. L'ONU a rejeté cette liste qui «déséquilibre» l'ensemble du comité. L'ONU n'accepte que «six changements», a précisé la même source.

M. T. et agences