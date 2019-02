Accord de pêche UE-Maroc : Appel au boycott des produits issus du Sahara occidental occupé

L’eurodéputé du groupe des Verts/Alliance libre européenne, Florent Marcellesi a lancé un appel en direction des organisations agricoles et associations de défense de consommateurs espagnoles pour se mobiliser contre les accords commerciaux illégaux Maroc-UE incluant les territoires sahraouis, les invitant à ne pas contribuer à l’occupation du Sahara occidental par le Royaume marocain et aux atteintes des droits de l’Homme. S’exprimant après le vote du Parlement européen de l’accord illégal de pêche Maroc-UE, l’eurodéputé d'origine française installé en Espagne a lancé un appel à l’intention des organisations agricoles et associations de défense de consommateurs en Espagne les invitant à boycotter tous les produits agricoles portant l’étiquetage marocain afin de ne pas contribuer à l’occupation du Sahara occidental et aux atteintes des droits de l’Homme, ainsi qu’au droit international. «Les tomates et autres produits agricoles du pillage qui inondent nos supermarchés constituent une concurrence déloyale contre la production locale qui respecte les règles du droit et les droits de l'Homme», a mentionné M. Marcellesi dans cet appel relié par des médias espagnols. Affirmant que «les relations avec le Maroc sont stratégiques pour l'Espagne et pour l'Union européenne», il a souligné que celles-ci «ne peuvent être cependant sacrifiées à aucun prix au détriment du respect de l’Etat de droit et du droit international».