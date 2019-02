Dans la lucarne : Quand on veut on peut

Dans notre championnat d’élite, le comportement de nos clubs peut paraître, à première vue, « bizarroïde ». C'est-à-dire que le commun des mortels ne peut le suivre avec une certaine aisance, étant donné qu’il est vraiment à définir. Malgré les saisons qui passent, on ne comprend pas pourquoi nos équipes n’ont pas une évolution bien pensée et qui se reflète à travers les résultats techniques de chaque week-end. Non seulement le calendrier n’est pas bien étalé sur la semaine, en plus il n’est pas respecté. On est devant une nouveauté, puisque la journée de notre championnat ne se joue pas intégralement. On joue pratiquement chaque jour. Ce qui déroute tous ceux qui en sont concernés de près ou de loin. Outre cela, les clubs peuvent vous fournir des visages et prestations diamétralement opposés sur la saison. Cela dépend aussi de la phase aller ou retour. Si le début n’est pas bon pour tout le monde, la phase retour est plutôt meilleure. C’est un peu cette « métamorphose », d’un club à un autre, qui attire notre curiosité. Le CRB, qui est en train de susciter les interrogations les plus folles, en est l’exemple. Ce club, dès la fin de la phase aller, était considéré comme celui le plus indiqué pour la rétrogradation. En effet, lorsqu’on termine quinze matches (phase aller) avec seulement 11 pts, il est clair qu’il n’y a pas le moindre espoir pour rester en Ligue1. Pourtant, les spécialistes savaient que le problème de ce club réside au niveau de ses finances et surtout d’un repreneur solide et solvable. Avec l’arrivée de Madar (ex-SNTA) comme actionnaire majoritaire, les choses se sont améliorées d’une manière presque « miraculeuse ». De club moribond végétant au bas du tableau, presque résigné, on découvre aujourd’hui une autre équipe. Dans cette phase retour, le CRB ne perd plus. Il est sur une série de trois victoires d’affilée contre l’ESS, l’O. Médéa et la JSK lors de la 22e journée. Du coup, de la position de lanterne rouge avec un copieux écart sur les équipes mal classées, il est aujourd’hui hors d’atteinte, puisqu’il occupe désormais la 12e place avec 22 pts. En trois journées, il a pris presque le même pactole que durant toute la phase aller. C’est ce qui fait dire à certains que l’argent est le « moteur exclusif » de nos formations sportives. Si cet élément de base est garanti, vous pouvez dire que votre équipe n’aura aucun problème pour bien évoluer. Car sans argent dans les « caisses », et si les joueurs ne sont pas payés, vous ne pouvez rien espérer de bien pour votre équipe. Comme l’avaient affirmé les spécialistes des questions organisationnelles au niveau des clubs, tout est fonction de ce que vous pouvez offrir à un joueur. Si les moyens sont disponibles, il y a possibilité quasi évidente que votre club jouera les premiers rôles, sinon, c’est carrément la « chute libre », et partant, le purgatoire qui vous tendra les mains. C’est ce qui fait qu’on remarque, ces derniers temps, dans l’évolution de nos clubs d’élite, deux visages différents. Tantôt ils sont bons, pour ne pas dire autre chose, tantôt ils redeviennent une « pâle copie » qui ne peut que surprendre tous les observateurs. Ainsi va notre football, et apparemment personne n’y peut rien !

Hamid Gharbi