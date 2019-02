Ligue Deux (22e journée) : Le WAT accroché par El Eulma (3 à 2)

Le choc au sommet de la 22e journée du championnat de Ligue deux s'est soldé par un score de parité. Le Widad de Tlemcen et le Mouloudia d'El Eulma se sont neutralisés (2-2), à l'issue d'une partie à rebondissements très plaisante et assez disputée.

Tout s'est joué en seconde période. Les visiteurs ont ouvert la marque dès leur retour des vestiaires par l'intermédiaire de Keffi (49'). Les joueurs du WAT ont alors tout donné pour revenir au score. Ils y parviendront grâce à Sâadi. Avant de se faire surprendre une seconde fois. Dix minutes avant le coup de sifflet final, Doucen redonne l'avantage à Babya. Les poulains du coach Bouali ne baissent cependant pas les bras et continuent de pousser. Ils seront recompressés en fin de partie. 87', Hichem-Cherif permet aux locaux d'arracher la victoire. Le WAT, malgré ce faux pas at-home, reste dauphin, alors que le MCEE pointe au pied du podium. L'autre affiche de cette manche, qui a débuté mardi par un succès étriqué de l'ASO sur la lanterne rouge, USMB (1-0), a vu l'US Biskra l'emporter sur la JSM Bejaia. Les protégés de Leknaoui ont mis fin à la belle série de cinq victoires consécutives des joueurs du technicien tunisien, Bouakeuz, en s'imposant par 1 à 0. Lakhdari (56') est l'auteur de l'unique but de cette partie très équilibrée dans l'ensemble. Une petite mais très importante victoire pour l'USB qui partage désormais la troisième place au classement avec la formation de Chlef. Dans le bas du tableau, le Raed de Kouba à disposé de la JSM Skikda, à domicile. Le seul but de cette rencontre a été inscrit par Bougueroua sur penalty (18'). De son côté, l'ASM Oran a étrillé l'ES Mostaganem par le score fleuve de 5 à 1, dans le derby de l'Ouest. Farhi (27' et 45'+4), Boutiche (53' S.P.) et Baghdaoui (61' et 79') sont les bourreaux de l'Espérance. En fin de partie, Meziani à permis aux locaux de sauver l'honneur. Malgré leurs victoires, l'ASMO et le RCK restent respectivement en position de premier et second relégables. Dans les autres rencontres de cette 22e manche, l'USM Annaba et l'USM Harrach se sont quittés, au stade du 8-Mai 1945, sur un score vierge. Un précieux point pour les coéquipiers de Benabderrahmane, qui restent dans une position très inconfortable tout de même. De son côté, l'Amel Boussâada a pris le dessus, à domicile, sur le Mouloudia de Saïda. L'unique réalisation de cette confrontation est signée Bâali dans le temps additionnel (90+6').

Rédha M.