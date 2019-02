38e session de la Commission de la femme arabe : Le 24 février à Alger

L'Algérie abritera la 38e session de la commission de la femme arabe, le 24 février, qui sera organisée en coordination avec la Ligue arabe. «Cette rencontre, qui sera organisée sous le haut patronage du président Abdelaziz Bouteflika, aura lieu au Centre international des conférences Abdelatif Rahal d'Alger, avec la participation des ministres arabes chargés de questions de la femme». «La rencontre sera sanctionnée par un document final qui sera soumis à la 63e session de l'ONU sur la condition de la femme (CSW63), lors de sa prochaine réunion prévue en mars 2019 à New York», a-t-on souligné à l'occasion de cette rencontre. La ministre de la Solidarité avait invité les ministres arabes à participer «massivement et activement» aux travaux de la 38e session de la Commission de la femme arabe, lors de la réunion arabe qui s'est tenue dernièrement au Caire pour préparer la CSW63 et qu'elle avait présidée, en sa qualité de présidente en exercice de la commission de la femme arabe et du conseil exécutif de l'Organisation de la femme arabe.