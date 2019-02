la directrice régionale Afrique de l'OMS : Le système de santé algérien un modèle pour l’Afrique

Le Premier ministre, Ahmed Ouyahia, a reçu jeudi dernier la directrice régionale Afrique de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), Mme Matshdiso R. Moeti, qui effectue une visite de travail en Algérie, indiquent les Services du Premier ministre dans un communiqué.

L’audience s’est déroulée en présence du ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Mokhtar Hasbellaoui, a-t-on ajouté. La directrice régionale de l'OMS pour l'Afrique est, depuis mercredi, en visite en Algérie pour «apprécier les efforts consentis» dans le domaine de la santé. Lors de cette visite, la première du genre, Mme Moeti s'est entretenue avec plusieurs personnalités, notamment sur le renforcement de la coopération entre l'OMS et l'Algérie, la couverture sanitaire universelle, la coopération sud-sud et les produits pharmaceutiques. Elle a visité, lors de son séjour, plusieurs institutions de santé, à l'instar de l'institut Pasteur d'Algérie, le Centre national de toxicologie et le laboratoire national de contrôle des produits pharmaceutiques.



Beaucoup de progrès ont été réalisés



«L'Algérie est un modèle qui pourrait inspirer d'autres pays africains en matière de politique sanitaire», a déclaré Mme Matshidiso Moeti.

S’exprimant en marge d’une rencontre de présentation des principaux axes du système national de santé au siège du ministère de la santé de la Population et de la Réforme hospitalière, en présence de M. Mokhtar Hasebellaoui, des représentants de l'OMS, de l'ONU, de l'Unicef et du FNUAP en Algérie, du ministère des Affaires étrangères ainsi que des responsables centraux du secteur de la santé. Mme Moeti a salué l’engagement de l’Algérie, à travers ses différents établissements sanitaires, à atteindre les objectifs tracés par l’OMS.

Elle a affirmé, dans ce sens, que notre pays a réalisé beaucoup de progrès grâce à une forte politique d'investissements. «Nous allons collaborer ensemble pour faire profiter les pays africains de cette expérience», a-t-elle déclaré.

Le volet de la production pharmaceutique a suscité également le grand intérêt de Mme Moeiti qui a fait savoir que l'expérience algérienne dans ce domaine est à "partager" avec d'autres Etats du continent africain, considérant qu'il était très important de faciliter l'accès au médicament de bonne qualité à tous les citoyens comme ce qui se fait en Algérie. «Nous allons examiner les voies de coopération entre l’Algérie et les pays africains pour améliorer les capacités de prise en charge des malades ainsi que le partenariat en matière d’industrie pharmaceutique», a-t-elle noté.

La responsable a précisé qu’elle fournira les informations nécessaires sur l’industrie pharmaceutique aux autres pays du continent pour renforcer leur partenariat. «Je suis très impressionnée du niveau de l’industrie pharmaceutique algérienne qui répond aux standards internationaux et qui est parvenue, en un temps record, à assurer les médicaments à ses citoyens» a-t-elle précisé .

Par ailleurs, La nouvelle dynamique du secteur «qui fait de l’intégration du secteur privé au réseau national de la santé un élément de soutien et de l’amélioration de l’offre des soins» a été mentionnée avec insistance par l’intervenante qui s'est félicité de la collaboration étroite et fructueuse et clairement avantageuse entre le système de santé public et le secteur privé pour la prise en charge des maladies transmissibles, un domaine dans lequel le pays est dans une transition épidémiologique, «ces pathologies constituant un lourd fardeau», a-t-elle dit. En ce qui concerne les maladies non transmissibles, elle a estimé que l'expérience de l'Algérie en matière de prévention et de prise en charge de ce type de pathologies nécessite un "suivi à vie" et, par conséquent, l'implication effective de la société civile. Elle a, à ce propos, cité l'exemple du cancer, rappelant la coopération existant entre l’Algérie et l’OMS afin d'assurer la qualité du diagnostic pour certaines maladies virales.

De son côté, M. Hasbellaoui a assuré que les acquis réalisés par l'Algérie dans le domaine de la santé sont conformes aux programmes établis par l'OMS, citant notamment la lutte contre les maladies non transmissibles.

Il a rappelé dans ce sens que les stratégies et les politiques de santé publique adoptées, priorisant la prévention, le développement des infrastructures et des équipements de santé, la formation des ressources humaines qualifiées, la disponibilité du médicament, ont permis à l’Algérie d’enregistrer des résultats significatifs

Lors de cette rencontre la représentante de l’OMS a assisté à différents présentations autour des acquis importants et des grands efforts consentis par l’Etat pour assurer un accès universel aux soins à tous ses citoyens.

Sarah A. Benali Cherif