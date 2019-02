LIGUE DES CHAMPIONS ARABE (QuartS de finale retour/ Aller 0-0) : Le Mouloudia n’a pas dit son dernier mot

Oum Dourman! Voilà une ville soudanaise située dans la capitale soudanaise Khartoum, que les Algériens connaissent fort bien, depuis la qualification historique des Verts au Mondial 2010 d’Afrique du Sud, en match barrage face aux Pharaons.

Cette fois-ci, c’est le représentant du football algérien en Ligue des champions arabe, le Mouloudia d’Alger qui foulera la pelouse d’Al-Merreikh Stadium, pour y livrer bataille face à l’équipe locale, le redoutable Al-Marreikh, avec pour objectif d’arracher la qualification au carré d’As de la compétition arabe. Les protégés de Adel Amrouche savent pertinemment qu’une très difficile rencontre les attend en terre soudanaise. L’équipe locale, assez forte et disposant de sérieux arguments, en sus de jouer chez elle et devant ses milliers d’inconditionnels, n’a pas pour habitude de se faire piétiner at-home. Hachoud et ses partenaires, qui n’ont pu faire mieux qu’un match nul lors de la manche aller au stade 5-Juillet (0-0), devront cette fois-ci être capables de sortir le grand jeu et se surpasser pour arracher la qualification aux demi-finales de l’épreuve arabe. Soit une performance qu’attendent tous les fervents supporters mouloudéens qui croisent les doigts et qui espèrent retrouver la joie dans le cas d’une bonne performance de leur équipe de toujours. Le Mouloudia a mis tous les moyens humains et matériels nécessaires pour permettre à l’équipe de préparer cette importante joute dans les meilleures conditions. Le groupe a bien travaillé tous les aspects du rendez-vous d’Al-Marreikh sous la houlette du duo Amrouche-Slatni qui ont fait le maximum pour parfaire l’aspect physique et technico-tactique de l’équipe. Celle-ci se trouve à Khartoum depuis quatre jours afin de s’acclimater le plus vite possible avec le climat et l’environnement. Le MC Alger a été chaleureusement accueilli par les dirigeants d’Al-Marreikh, qui n’ont ménagé aucun effort pour les mettre dans de bonnes conditions d’hébergement, de restauration et d’entraînement.



Les Mouloudéens y croient



Lamara and Co savent qu’ils sont tenus de faire un match d’hommes et de gérer comme il se doit les moments forts et les faibles aussi du match pour espérer damer le pion à Al-Merreikh, qui le plus souvent, est intraitable à domicile. D’où la difficulté de la mission des Vert et Rouge, qui n’est néanmoins pas impossible de notre point de vue. Le Mouloudia dispose d’assez d’atouts pour espérer rentrer à la maison avec le ticket des demi-finales en poche. Certes, c’est loin d’être gagné. Toutefois, les Mouloudéens doivent se livrer à fond et y croire. Le staff technique peut compter sur l’ensemble de ses atoûts, même si Bendebka a été quelque peu ménagé car souffrant d’un léger bobo. Pour Nabil Lamara: «On est conscient de la mission qui nous attend. Elle est certes difficile, surtout avec le (0-0) du match allez, chez nous. Mais, on a les moyens de faire ce qu’il faut. C’est un score piège surtout pour l’adversaire. Il faut qu’on soit capable de marquer dans cette rencontre. Tout le monde est tenu de rester bien concentré du début à la fin de la partie. Il ne faut rien lâcher. On a eu le temps de nous acclimater avec les conditions climatiques un peu difficiles, en raison de la chaleur et de l’humidité. Il faut gérer cela et ne penser qu’à faire le match attendu de nous. On fera tout pour rendre heureux le peuple du Mouloudia». L’entraîneur, Adel Amrouche, a mis les bouchées doubles sur le plan tactique notamment pour permettre à son team de tenir tête à Al-Merreikh et même pour faire mieux, car seul un match nul avec des buts ou une victoire, permettront aux Mouloudéens de se qualifier. Il a fait visionner des matches de l’équipe adverse aux joueurs afin de leur montrer ses points forts et ses points faibles. Les Mouloudéens espèrent seulement que l’arbitrage sera loyale, contrairement à celui du match aller, qui a privé le MCA d’un but certain et qui n’a pas été sans tout reproche. Espérons que notre représentant sortira un grand match et qu’il surmontera l’écueil Al-Merreikh. Impossible n’est pas mouloudéen, même si cela s’annonce très serré et fort difficile.

Mohamed-Amine Azzouz