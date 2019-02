Dans la LUCARNE : La Bundesliga plus riche que jamais

On ne peut aller loin si l’on n’a pas de source de financement claires et surtout régulières. C’est la condition incontournable pour qu’un championnat de football d’un pays donné puisse fonctionner sans le moindre problème. Tout le monde sait que le football est de nos jours parmi les sports qui génèrent beaucoup d’argent. Il faut admettre que depuis que les chaînes de télévision accordent une grande importance au sport et plus particulièrement au football, l’argent «coule à flots ». Une vérité qui ne peut que faire des envieux. Dans les pays connus pour être «émergeants», ce n’est pas le cas, puisque le problème de financement se pose toujours avec acuité. En Europe, la bonne organisation, peut-être, mais aussi les grands sponsors, des entreprises ou des mécènes qui sont les propriétaires «d’empires financiers», peuvent énormément aider les clubs sportifs qui sont devenus très porteurs. Chaque week-end que dieu fait peut le montrer. C’est vrai qu’en Europe, plusieurs grands « richards » ont investi le monde du sport en injectant énormément d’argent. Cet apport d’ailleurs donne des résultats visibles. Par exemple, en Angleterre, en Espagne et ailleurs, il y a désormais beaucoup d‘argent qui circule dans le monde du football. On sait que le Real Madrid a réussi à se frayer un chemin parmi les grands, des clubs mondiaux parmi les premiers, avec plus de 750 millions d’euros de chiffre d’affaires. Il y a aussi des clubs comme le Barça, Manchester United, le Bayern Munich et la « Juve » pour ne citer que ceux là. Cela reste au niveau des clubs. Sur le plan des structures, l’argent généré par la Bundesliga, qui est derrière la gestion du football allemand, est vraiment ahurissant et nous laisse perplexe face à cette aisance financière. En effet, selon des informations qui viennent d’être publiées par la presse, cette organisation du football allemand vient de faire un chiffre d’affaires de plus de 4 milliards de dollars, un chiffre qui ne peut que nous donner le tournis. Cela nous donne un aperçu, rien qu’en compulsant dans tous le sens ce chiffre fièrement annoncé. Il est le fruit d’un travail méticuleux, sérieux et surtout bien fait et la « corruption » n’a pas ou peu de place. C’est ainsi que les clubs allemands peuvent évoluer dans de très bonnes conditions et sont appelés à se développer davantage au point de dominer le football européen, et partant mondial, au niveau aussi bien des clubs comme de la Mannshaft . D’ailleurs, en 2014, ils n’ont pas été sacrés champions du monde par hasard. Bien au contraire, ils savent ce qu’ils font tellement ils sont bien structurés et que chaque responsable est réellement à sa place. Et c’est tout à fait normal qu’ils cueillent aujourd’hui les fruits de leur compétence et aussi de leur honnêteté au niveau de leur gestion quotidienne. «La Bundesliga a réalisé la saison dernière le meilleur chiffre d'affaires de son histoire, avec 4,42 milliards d'euros, rapportent des médias spécialisés. Actuellement, la Bundesliga génère environ 1,1 milliard d'euros de droits TV par saison. Les bénéfices nets des clubs professionnels sont cependant en léger recul de 102 millions, en raison de l'augmentation des dépenses d'achat de joueurs. "La Bundesliga est généralement en très bonne santé", a déclaré le patron de la Ligue allemande de football (DFL), Christian Seibert, qui constate que la croissance du football professionnel allemand a été trois fois supérieure à la croissance de l'économie nationale sur la dernière décennie. M. Seibert a également annoncé l'attribution prochaine de nouveaux droits de diffusion : "Au printemps 2020, nous voulons reattribuer les droits médias et nous y travaillons déjà depuis un an", a-t-il dit. Tout est tellement bien fait que le président de cette structure compte améliorer les choses d’ici l’an prochain. C'est-à-dire qu’il s’agit d’un travail perpétuel et qui ne s’arrête pas au moment où l’on pense que tout est parfait. Ce n’est pas le cas dans les championnats africains, dont celui de l’Algérie, où les clubs sont quasiment livrés à eux-mêmes presque sans ressources, voire trop insuffisantes. La planification et surtout la recherche sans relâche de nouveaux moyens de financement pourraient peut-être servir à un début de solution afin de ne pas revivre, saison après saison, les mêmes situations.

Hamid Gharbi