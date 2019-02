Zamalek SC 1 - NA Hussein Dey 1 : Belle performance du Nasria

Ils l'ont dit, ils l'ont fait. Les Sang et Or sont revenus avec un bon résultat de leur déplacement en Égypte.

Les camarades de Gasmi, visiblement déterminés, ont forcé le Zamalek Sporting Club du Caire au partage des points, jeudi soir à Alexandrie, à l'occasion de la deuxième journée de la phase des poules de la coupe de la Confédération africaine de football.

Grâce à ce précieux nul

(1-1), les poulains du coach Ighil prennent la tête du groupe « D » dans cette compétition. Dans l'autre match de la même poule, la formation angolaise de Petro Athlético Luanda a pris le dessus sur son hôte, Gor Mahia du Kenya par le score de (2 à 1).

Dans cette partie, au rythme soutenu, les joueurs du NAHD ont été surpris dans le premier quart d'heure de jeu, suite à un contre mené par Kahraba, qui trompe la vigilance de Gaya. Un but entaché, toutefois, d'une position de hors jeu assez flagrante que l'arbitre de la rencontre, le Ghanéen, Daniel Laria, n'a pas sifflé. Aprés cette réalisation, les protégés du technicien suisse, Christian Gross, ont multiplié les assauts sur le camp adversaire pour essayer d'assurer leur résultat. Cela a duré toute la première période de jeu alors que le Nasria défendait surtout. De retour du vestiaire, le jeu s'est un peu plus équilibré et les deux teams se sont pratiquement rendus coup pour coup. Dans l'ultime minute de cette confrontation, Yaya remet les pendules à l'heure. Coup franc d'Alati sur Gasmi, qui dévie vers Yaya de la tête. Ce dernier s'y prend en deux temps pour battre le portier du Zamalek Genesh. Un joli but qui plonge le stade de Borg Al Arab dans un silence total.

Les Algériens y ont cru jusqu'au bout et ça a fini par payer. « Je tiens à remercier mes joueurs pour leur rendement et leur combativité dans cette partie. Ils n'ont pas baissé les bras et ont continuer à y croire jusqu'au bout, malgré ce but encaissé rapidement dans le match. On savait que ça allait être un match difficile, avec beaucoup d'intensité aussi. On s'y était préparé en conséquence. Ce point ramené d’Égypte face à un sérieux concurrent est très précieux.

Il va nous permettre de mieux entreprendre la suite de la compétition», a déclaré le coach Ighil, visiblement heureux à la fin de la partie. De son coté, l’entraîneur du Zamalek s'est montré plutôt déçu.

« Encaissé un but comme ça en fin de match alors que nous avions dominé les débats est injuste. Je pense qu'on méritait largement de gagner au vu de la physionomie de la rencontre. Malheureusement nous avons manqué beaucoup d'occasions et on n'a pas su garder notre concentration jusqu'au bout. Cela a fini par nous jouer des tours.

Cela dit, il reste encore quatre matchs à jouer. Nous allons nous battre jusqu'au bout pour arracher notre qualification au tour prochain», a dit Gross.

Lors de la prochaine journée, prévue le 24 février prochain, le NAHD ira à Nairobi croiser le fer avec la formation de Gor Mahia, alors que le Zamalek recevra le représentant Angolais Petro Athlético.

Rédha M.