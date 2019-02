équipe nationale : Belmadi à la recherche de sang neuf

Le sélectionneur national, Djamel Belmadi, s'apprête à rendre sa liste des joueurs concernés par les matchs de mars. Si la plupart des cadres devraient être reconduits, il n'en demeure pas moins que l'ancien d'Al Duhail compte bien apporter du sang neuf à son groupe. C'est ce qui explique qu'il est, à en croire plusieurs sources, sur plusieurs dossiers importants, dont ceux de Aouar et Lopez.

Djamel Belmadi prépare actuellement les deux rendez-vous du mois de mars tout en pensant à la CAN-2019. Pour ce faire, le sélectionneur national a effectué à la mi-janvier une tournée européenne au cours de laquelle il est allé rencontrer plusieurs joueurs, anciens et éventuellement futurs nouveaux. Parmi les tauliers avec qui Belmadi s'était entretenu figurent Nabil Bentaleb, Ishak Belfodil, Faouzi Ghoulam et accessoirement Adam Ounas ainsi que Riyad Mahrez.

En plus de s'être enquis de l'état d'esprit des joueurs en question, Djamel Belmadi a tenu à les mobiliser pour la CAN-2019 expliquant à chacun sa feuille de route durant les mois de mars, avril et mai et ses critères de sélection.

S'il est vrai que le sélectionneur national compte sur une ossature déjà rodée pour composer son groupe en prévision de la CAN, il n'en demeure pas moins qu'il veut, coûte que coûte, le renforcer par de jeunes pépites binationales. C'est dans cette optique, comme chacun le sait, que Belmadi a rencontré récemment à Paris la star montante de l'Olympique Lyonnais qu'il veut absolument qualifier avec les Verts. À en croire des sources au fait du dossier, la famille de Aouar est en train d'encourager le jeune joueur à opter pour l'Algérie, arguant que "son avenir sportif s'inscrit avec l'Algérien en raison entre autre de la grande concurrence qui sévit dans son poste en équipe de France".

Djamel Belmadi veut se montrer patient dans ce dossier, se contentant d'ouvrir la porte de la sélection à Aouar sans pour autant lui mettre une quelconque pression, mais il n'en demeure pas moins qu'il espère pouvoir compter sur lui pour la CAN-2019.

Quand on s'arrête sur les grands axes du projet de Belmadi en sélection, ce dernier ambitionne de renforcer les rangs des Verts par des pépites internationales, car convaincu que l'Algérie pourrait profiter de ces talents à l'avenir. C'est d'ailleurs mû par cette conviction qu'il a réouvert le dossier Maxime Lopez, l'attaquant de l'Olympique de Marseille un temps cité, mais jamais réellement contacté de manière officielle. Le sélectionneur national s'intéresserait au profil du Marseillais et aurait pris contact avec son entourage pour le sonder à propos d'un possible avenir sous le maillot algérien.

Maxime Lopez, 21 ans, joue avec l'équipe de France Espoirs, mais il est éligible pour la sélection d'Algérie car sa mère est algérienne.

Selon certaines sources, Lopez ne serait pas insensible à l'approche de Belmadi mais il n’est pas pressé de prendre une décision. Lopez préférerait se concentrer sur l'OM pour l'instant. Il pourrait annoncer son choix cet été, après l'Euro Espoirs avec la France en Italie et à Saint-Marin (du 16 au 30 juin).

En tous les cas, quel que sera le choix de ces deux joueurs, Belmadi promet du sang neuf. Autrement dit, des surprises, il y en aura assurément dans les prochaines listes du sélectionneur.

Amar B.