Algeria WEB AWARDS : Innovation et technologie à l’honneur

Lancée officiellement lors d’une conférence de presse, tenue mardi à Alger, Algeria Web Awards (AWA), la compétition nationale récompensant le meilleur contenu web algérien en Algérie, sera rééditée cette année, pour une 5e édition. Organisée par l’agence Shift’ IN, spécialisée dans la technologie et la communication digitale, cet évènement est également soutenu par l’opérateur de téléphonie mobile Djezzy en tant que Partenaire officiel de la compétition, Banxy, la banque mobile de Natixis en tant que Sponsor Platinum des Algeria Web Awards, le carrefour de tous les acteurs du web algérien, ainsi que Condor comme Sponsor Gold. Pour cette année, la compétition concerne une vingtaine de catégories incluant sites web et médias sociaux, dont trois prix spéciaux destinés à l’entrepreneuriat féminin dans le domaine de la technologie, la meilleure application mobile de l’année et la meilleure campagne digitale de l’année. Les inscriptions aux AWA est ouverte à l’ensemble des créateurs du web algérien, du 12 février jusqu’au 7 mars 2019. Aussi, un jury composé d’experts algériens et étrangers sera chargé de sélectionner les nominés pour chaque catégorie sur une période de trois semaines, les résultats de l’opération devant être annoncés le 30 mars prochain sur le site de la compétition (www.awa.dz). Partenaire de cette compétition, Banxy, la première banque mobile en Algérie, parrainera la catégorie e-commerce et initie « le prix spécial Banxy » encourageant l’initiative technologique la plus remarquable dans le secteur de la finance dans le cadre de sa démarche visant à soutenir l’écosystème digital et entrepreneurial algérien. Dans cette optique, ce rendez-vous de l’innovation et de la technologie est destiné à encourager l’émergence de talents dans les domaines ciblés, et a pour vocation de regrouper les acteurs de l’écosystème du web et de l’innovation.

La compétition est ouverte aux professionnels et porteurs de projets web en faveur de la promotion du contenu web algérien. Après un franc succès enregistré en 2016, avec plus de 1.000 projets retenus provenant de 44 wilayas, soldé par la récompense de 32 lauréats, l’édition de 2019 promet de grandes nouveautés censées enrichir le contenu des AWA, notamment, le prix spécial Banxy.

« Un prix visant à encourager les initiatives digitales autour du secteur des banques et de la finance. Cette distinction récompensera l’initiative ou le projet digital apportant une solution à valeur ajoutée autour du secteur bancaire et financier algérien », soulignent les organisateurs. A travers ce prix spécial, Banxy veut contribuer à la « consolidation d’un écosystème digital en mettant en lumière des idées novatrices, utiles favorisant ainsi l’émergence d’un tissu Fintech plus riche en Algérie », précisent-ils. Aussi, ce partenariat entre AWA et Banxy, «concrétise pleinement la volonté de Natixis Algérie d’accompagner les startups aux enjeux et aux évolutions du secteur bancaire et de la finance». Dans ce contexte, ce partenariat est censé permettre également « d’initier la réflexion sur les nouveaux modèles à mettre en place localement, et qui devront s’articuler autour d’un écosystème évoluant à l’ère des nouvelles technologies ».

«En tant qu’acteur résolument engagé dans la digitalisation des solutions bancaires, nous sommes fiers de prendre part activement à la transformation du secteur bancaire en Algérie», a déclaré à ce propos, le directeur de l’exploitation Retail de Natixis Algérie, Julien Jolivet. Une conviction qui se traduit à travers l’encouragement

«des jeunes talents dont l’Algérie regorge» et de «toute initiative visant à les mettre en valeur», a-t-il conclu.

D. Akila