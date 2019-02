Entrepreneuriat féminin : Une stratégie alternative de développement

«La mise en œuvre du programme d’accompagnement d’associations de femmes chefs d’entreprises, mené en partenariat avec l’ONUDI, a permis de sélectionner près de 200 projets d’investissements portés par des femmes», a indiqué, jeudi dernier, le ministre de l’Industrie et des Mines, Youcef Yousfi.

S’exprimant à l’occasion d’un séminaire sur l’évolution de la femme chef d’entreprise dans la région MENA, organisé par l'Association des femmes chefs d'entreprises (SEVE), il a souligné que « ce projet a pour objectif, entre autres, d’appuyer le dialogue politique et économique entre les parties prenantes pour la promotion de l’entrepreneuriat féminin, de renforcer les capacités des associations nationales et de les aider à travers la formation, le coaching, l’identification d’opportunités de partenariats d’affaires et l’accès au financement ». S’agissant de nombre de PME en Algérie, il a fait savoir qu’il a atteint 1,1 million d'entités à la fin juin 2018 ».

Il dira dans ce sens que ces entreprises ont été créées à travers la mise en place d’un certain nombre de dispositifs pour accélérer et consolider la croissance et le développement économique: « Ces dispositifs sont accessibles, sans discrimination, à tous les citoyens algériens, hommes et femmes », a-t-il soutenu. Mettant à profit cette occasion, M. Yousfi a appelé les femmes à saisir l’ensemble des opportunités qui s’offrent à elles pour s’intégrer pleinement dans l’économie moderne, qui est celle de l’entreprise performante.

Et d’ajouter : « En Algérie il y a une parfaite égalité de salaire pour le même emploi. Et ceci résulte d'une profonde conviction que le développement du pays ne peut s'effectuer sans la participation pleine et entière de la femme. » Pour lui, il convient, à cet égard, de procéder à l’adaptation des dispositifs d’aides à l’emploi et à l’entrepreneuriat, à même de permettre à la femme de concilier entre ses engagements professionnels et ses responsabilités familiales. Afin justement d’offrir l’opportunité aux femmes entrepreneures de partager et d’affronter les difficultés qu’elles rencontrent au quotidien, le ministre a assuré l’engagement indéfectible du gouvernement pour soutenir les femmes, au même titre que les chefs d'entreprises hommes, et ce, dans leurs démarches entrepreneuriales, avec comme objectif de faire progresser leur nombre, à l’effet de contribuer à la croissance économique, à la création de l’emploi et, surtout, de considérer la femme comme un moteur déterminant du renouveau de notre tissu industriel.



La création d’entreprises par les femmes a évolué de 25%



De son côté, Mme Yasmina Taya, présidente d'honneur de SEVE, a exprimé sa pleine satisfaction quant à la tenue de ce séminaire qui constitue une opportunité idoine pour soulever les différentes questions liées directement ou indirectement à l’entrepreneuriat féminin. Elle a fait savoir à cet effet que, durant les cinq dernières années, la création d’entreprises par les femmes en Algérie a évolué de l’ordre de 25%.

Quant au nombre d'entreprises gérées par des femmes hors professions libérales et agricoles, elle a précisé qu’ « il a atteint 149.664 à fin février 2018, soit 7,6% de la population d'affaires en Algérie » Mme Yasmina Taya a qualifié cette évolution « de positive », vu les différentes contraintes auxquelles les femmes sont affrontées dans le domaine de la création d’entreprises. Par ailleurs, en marge de cette rencontre, le Fonds de garantie des crédits aux petites et moyennes entreprises (FGAR) et l'Association des femmes algériennes chefs d'entreprises (SEVE) ont procédé à la signature d’une convention de partenariat afin de faciliter aux PME adhérentes à l'association l'accès au financement bancaire.

Le directeur général du FGAR, Khaled Abderraouf, a indiqué que «l'objectif de cette convention-cadre est de permettre aux PME membres de la SEVE un accès plus facile au financement bancaire ». Il a rappelé que depuis 2014 à ce jour, le FGAR a accompagné près de 2.400 projets PME dont seulement 120 projets d’entrepreneuriat féminin. S’agissant des contraintes rencontrées par les PME/PMI, il a indiqué qu’elles sont essentiellement de celui lié au financement bancaire, car, a-t-il précisé, « les banques exigent des garanties réelles que les porteurs de projets n’ont pas, donc, grâce au FGAR, qui se porte garant auprès des banques, les chefs d'entreprises pourront espérer avoir leur financement bancaire ».

En réponse à une question relative au taux de financement, il a souligné qu’il peut atteindre 100 millions de dinars pour les projets PME qui sont en phase de création et jusqu'à 250 millions de dinars pour l’extension des projets déjà existants.

Makhlouf Ait Ziane