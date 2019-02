Présidentielle / candidature du président bouteflika : un écho favorable

l M. Abdelmalek Sellal reçu au siège de l'UGTA

l M. Sidi Saïd appelle la base ouvrière à se mobiliser pour la victoire de M. Bouteflika

Jeudi dernier, la Centrale syndicale a vécu une ambiance des grands jours, lors d’une rencontre haut en couleur à laquelle ont pris part les principales fédérations venues en masse accueillir M. Abdelmalek Sellal, directeur de campagne du candidat Bouteflika pour le prochain scrutin à la magistrature suprême. M. Sellal, pour qui l’Algérie vit dans une conjoncture déterminante pour son avenir, entamera son allocution par les chaleureuses salutations, dont il a été chargé par M. Bouteflika, à transmette à la famille des travailleurs. «Le candidat moudjahid a tenu aussi à ce que je rappelle ici, aux uns et aux autres, qu’Aïssat Idir et Abdelhak Benhamouda sont des martyrs de la nation». Applaudissements nourris dans la salle. L’orateur enchaîne en saluant les efforts consentis par les travailleurs qui n’ont jamais failli au devoir national. «Tout au long des étapes phares de notre histoire, les travailleurs ont toujours su se mobiliser pour faire avancer l’Algérie. C’est d’ailleurs l’une des raisons qui ont fait que le Président Bouteflika a toujours été à l’avant-garde de la défense de leurs intérêts et de la promotion de leurs acquis socioprofessionnels, plus particulièrement ceux des catégories vulnérables», dira M. Sellal. Acquis et grandes réalisations qu’a connus le pays sous la gouvernance de M. Bouteflika ont été également évoqué par l’ancien Premier ministère qui s’est engagé, en sa qualité de directeur de campagne, à livrer dans le détail le bilan chiffré des actions menées durant vingt années à la tête du pays. En la matière, il s’est attardé sur la dynamique de construction massive de logements, expliquant que le nombre d’unités réceptionnées de 2000 à fin 2018 équivaut à celui enregistré de l’indépendance à la fin du siècle dernier. Il citera en outre quelques-uns des mégaprojets réalisés dans le domaine des infrastructures de base et les ressources hydriques. Il rappellera aussi que l’officialisation de tamazight est aussi à inscrire parmi les décisions courageuses de Président Bouteflika.

Avant que tamazight ne soit une langue nationale, «une telle décision était difficile à prendre, compte tenu du contexte de l’époque fait par des conditions qui ne le permettaient pas. Mais avec l’évolution progressive de la situation, tamazight a été d’abord rehaussée en langue nationale avant d’être inscrite dans la Constitution comme langue officielle», a-t-il fait savoir. Saluant la «sagesse et la perspicacité» de M. Bouteflika, il fera part aussi de la célébration de Yennayer que le Président a inscrit dans l’agenda des fêtes officielles. «L’Algérie est le seul pays qui célèbre Yennayer», a-t-il relevé. Autant au plan politique, économique que social, les avancées consacrées sous la conduite du Président de la République sont multiples et diversifiées. «Il nous faut aujourd’hui poursuivre ce processus d’édification en restant fidèle et en faisant front autour du candidat Bouteflika», indique encore M. Sellal. «Nous sommes fiers du niveau de développement atteint par l’Algérie dans tous les domaines et nous voulons permettre au Président de poursuivre son œuvre», a-t-il ajouté. Il évoquera ensuite sa lettre de candidature adressée à la nation qu’il a qualifiée de «message-programme».



Préserver le pouvoir d’achat



«M. Bouteflika à veillé personnellement à la rédaction de sa lettre de candidature, mot par mot, afin que celle-ci soit absolument claire», explique-t-il. «Nous avons encore besoin de M. Bouteflika pour aborder l’avenir», dira M. Sellal.

S’abstenant d'évoquer, dans le détail, le programme présidentiel de M. Bouteflika, avant le début de la campagne électorale, il a affirmé que «la candidature du Président Bouteflika pour un nouveau mandat a eu un écho favorable auprès du peuple et au niveau international».

Se référant aux réformes soulignées par le Président dans son dernier message, il fera savoir que celles-ci sont irréversibles autant sur le plan économique que politique. Il conforte son propos en mettant en relief la nécessité d’aller vers des réformes radicales devant constituer une donnée consensuelle sur laquelle s’accorderait la majorité des partis politiques, ceux de l’opposition, y compris.

«L’on ne peut évoluer indéfiniment avec une économie toujours en proie à la bureaucratie administrative. D’où la nécessité d’engager des réformes dans ce domaine», explique l’orateur qui souligne la nécessité de s’intéresser sérieusement aux aspirations de «notre jeunesse aujourd’hui ouverte sur le monde et portée sur les nouvelles technologies».

Dans son message, M. Bouteflika s’est engagé à initier dès cette année, s’il est élu, une conférence nationale inclusive pour aboutir à une plate-forme politique économique et sociale et approfondir le processus de réformes. Mettant l’accent sur l’importance d’une telle initiative, M. Sellal tiendra aussi à rassurer que ces réformes sauront préserver le pouvoir d’achat des citoyens, plus particulièrement ceux à faible revenu.

«M. Bouteflika est l’homme qui réunit à la fois les compétences requises et la vision globale pour que ces réformes soient bien accomplies», a-t-il dit en appelant à une participation massive lors de la prochaine présidentielle.



M. Sidi Saïd : «Assurer une victoire à une majorité écrasante»



Le secrétaire général de l’Union générale des travailleurs algériens, M. Abdelmadjid Sidi Saïd, a appelé la base ouvrière à se mobiliser pour assurer la victoire de M. Abdelaziz Bouteflika à la présidentielle du 18 avril.

Il a indiqué que l’organisation avait décidé «de soutenir le candidat des Algériens et l’homme historique qui a servi l’Algérie lors de la Révolution nationale et après l’indépendance», appelant tous les travailleurs à se mobiliser pour assurer la «victoire, à une majorité écrasante, de M. Bouteflika».

Mettant l’accent sur les «réalisations accomplies dans tous les domaines lors des mandats précédents, grâce à la politique du Président Bouteflika, il a salué en outre le rôle du Président de la République dans «l’instauration de la sécurité et de la stabilité, grâce à la politique de la paix et de la réconciliation nationale qui a permis de conforter l’unité nationale». Déterminer à poursuivre l’œuvre d’édification avec un esprit de fidélité au moudjahid Abdelaziz Bouteflika, c’est a la fois le slogan et l’engagement de l’UGTA en faveur de M. Bouteflika en vue de la consécration du projet de la continuité de sa gouvernance à la tête de l’Etat.

La rencontre s’est déroulée en présence des partenaires de l’UGTA, entre autres le FCE, la CIPA, la CNPA et l’AGEA.

Karim Aoudia

TAJ

Le choix du candidat Bouteflika «pertinent»

Le président du parti Tajamou Amal El Jazair (TAJ), Amar Ghoul, a annoncé, jeudi dernier à Alger, l'installation de la commission nationale pour la prochaine élection présidentielle ainsi que la commission nationale de formulation des idées et des propositions de sa formation politique. S'exprimant à l'ouverture des travaux de la première rencontre du bureau politique après le premier congrès, Ghoul a fait état de l'installation de la commission nationale pour la prochaine élection présidentielle, présidée par le député Mustapha Nouassa, ainsi que l'installation de la commission nationale de formulation des idées et des propositions qui seront soulevées lors de la Conférence nationale inclusive devant se tenir après la présidentielle. Il a fait savoir en outre qu'une commission de mobilisation avait été installée à l'effet d'expliquer la «pertinence» du choix du candidat Abdelaziz Bouteflika.

Précisant que sa formation politique avait entamé la campagne de collecte de signatures comme première phase, en distribuant plus de 500.000 formulaires aux citoyens et plus de 2.000 aux élus, M. Ghoul a affirmé que le choix du Président Bouteflika comme candidat du parti émanait d'une «conviction et pour le bilan de ses réalisations dans tous les domaines». M. Ghoul a assuré que le Président Bouteflika fait l'objet d'un «consensus national, tant au niveau des institutions de l'Etat qu'à l'échelle régionale et internationale», relevant que son parti avait à maintes reprises évoqué le projet de la conférence nationale dont a parlé le Chef de l'Etat lors de l'annonce de sa candidature. Cette conférence vient répondre aux profondes préoccupations des citoyens et au rêve de la classe politique, a souligné M. Ghoul, exprimant son souhait de voir se réunir toutes les forces du pays pour faire face, a-t-il dit, aux risques et menaces régionales et internationales.

Fichier électoral à Boumerdès

Assaini à plus de 90%

L’opération d’assainissement du fichier électoral à Boumerdès est finalisée à 90%, a-t-on appris mercredi dernier de Tayeb Hilali, membre permanent de la Haute instance indépendante de surveillance des élections (HIISE). Animant un point de presse au siège de la permanence de la Commission indépendante de surveillance des élections, suite à une visite d’inspection, dans les différentes communes de la wilaya, inhérente aux préparatifs de la prochaine élection présidentielle, M. Hilali a souligné le «bon déroulement à Boumerdès des préparatifs relatifs à ce rendez-vous d’importance» où «le fichier électoral a été assaini à plus de 90%», a-t-il assuré. Estimant ce taux de «bon» comparativement aux autres wilayas, le membre permanent de la HIISE a salué les efforts consentis par toutes les parties, avant de les appeler à finaliser l’opération d’assainissement du fichier électoral «dans les plus brefs délais» dans la mesure où cette opération constitue une «préoccupation majeure pour les partis et les candidats». Le même responsable s’est dit, par ailleurs, «satisfait» du déroulement de l’opération, signalant que le nombre des nouveaux inscrits sur les listes électorales a doublé comparativement au dernier scrutin. Soit plus de 10.000 nouveaux inscrits, impliquant un redoublement du nombre de centres et de bureaux de vote, a-t-il relevé. L’opération de légalisation des formulaires de collecte des signatures au profit des candidats à la présidentielle «va également bon train», au même titre que la remise des procurations de vote, conformément aux lois en vigueur, a déclaré M. Hilali en se basant sur un constat fait au niveau des APC de Boumerdès et de Corso, notamment.

M. Hilali a, en outre, souligné l’importante implication de la wilaya dans l’opération électorale, à travers l’application de la totalité des instructions de la Haute instance indépendante de surveillance des élections, qu'il qualifie de «force de dialogue, de proposition et d’orientation».

Selon le coordinateur local de cette instance, Madani Hammadi, la révision exceptionnelle du corps électoral a donné lieu à l’enregistrement de 520.358 électeurs à Boumerdès, dont 10.460 nouveaux inscrits, contre 5.223 radiés pour divers motifs, dans l’attente de l’examen des recours.