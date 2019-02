Installation de M. Abdelkader Kara Bouhadba dans ses nouvelles fonctions de DGSN

Sécuriser le rendez-vous électoral, une priorité

Installé, jeudi, dans ses nouvelles fonctions par le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, le nouveau Directeur général de la Sûreté nationale estime que la consolidation de la paix et de la stabilité en Algérie passe inévitablement par un partenariat «réel» et «efficace» entre les différents corps de sécurité, dont l’Armée nationale populaire, et affirme que son retour dans les rangs de la police lui offre l'opportunité d'aller de «l'avant» avec «détermination», pour «servir» le pays et les concitoyens.

«Je reste convaincu que la police, tout en étant un service public, est une institution sécuritaire par excellence qui ne saurait agir sans un partenariat durable avec l’ANP et les autres corps de sécurité», a soutenu Abdelkader Kara Bouhadba, qui a remercié le Président de la République pour la confiance qu’il a placée en sa personne en le désignant à la tête de la DGSN.

Cité par l’APS, il a invité les affiliés à ce corps de sécurité à faire preuve de « discipline », de « probité » et de « rigueur », rappelant au passage que la Sûreté nationale est un service public « sociétal » avec tout ce qu'implique ce concept comme bases et critères visant l'amélioration « continuelle » de ce service via le « développement » et la « modernisation ».

Il a plaidé à ce propos pour une intégration, à l'instar de toutes les institutions et organes du ministère de l'Intérieur, au sein des programmes et plans de modernisation, en concrétisation du programme du Président de la République et assuré qu'il œuvrerait avec « tous » les secteurs concernés en vue de consacrer la paix et la sécurité et de protéger les personnes et les biens.

M. Noureddine Bedoui s’est de nouveau exprimé sur les compétences avérées et les fortes capacités de la Sûreté nationale et qualifie d’ailleurs de « rare dans le monde » le niveau de professionnalisme et d’expertise atteint aujourd’hui par ce corps. « La Police algérienne est devenue à présent une référence en matière de lutte contre le terrorisme et le crime organisé et demeure un motif de fierté pour l’Algérie », s’est félicité le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire.

Tout en rendant hommage à Kara Bouhadba, « un enfant de l’institution », qui a fait montre, selon lui, d'un « haut degré » de professionnalisme, de compétence et de mérite dans les différents postes qu’il a occupés, le ministre a exhorté les cadres de la DGSN à être « solidaires » avec leur nouvelle direction et de « ne ménager » aucun effort, et rappelé à cette occasion que l’Algérie connaîtra en avril 2019 la plus « importante» échéance électorale. « D'où l'impératif de placer la stabilité du pays et la sécurisation de ses rendez-vous électoraux parmi vos priorités », s’est-il adressé à l’assistance, a rapporté toujours l’APS.

Pour M. Bedoui, l'Algérie demeurera « forte» et « sûre » et « saura » préserver ses acquis en matière de sécurité et de stabilité, réalisés au prix de « grands » sacrifices consentis lors de la décennie noire par ses « vertueux » enfants, pour hisser « haut » l’étendard de la pérennité de l’Etat.

« Grâce aux efforts de Bouteflika, le terrorisme barbare a été vaincu et le feu de la Fitna éteint.

L’histoire de cette honorable institution force l'hommage aux sacrifices de l'ensemble de ses éléments, à tous les niveaux de responsabilité, et à leur abnégation au service de la patrie et du citoyen, aux côtés de leurs collègues dans les rangs de l’Armée nationale populaire, tous mobilisés pour une Algérie sûre et se fixant pour objectif principal sa protection contre toute menace, qu’elle provienne de l’intérieur ou de l’extérieur », a-t-il expliqué, saluant dans la foulée les progrès réalisés dans le cadre de la sécurité et la quiétude retrouvées et sans lesquelles d’ailleurs, rien, à ses yeux, ne peut être concrétisé.

« C'est la raison pour laquelle nous comptons énormément sur l’institution de la Sûreté nationale pour préserver et consolider tous ces acquis », a noté le ministre de l’Intérieur, qui a tenu par la même à rendre hommage au colonel El Habiri pour ses « efforts » et son « professionnalisme » à la tête de la DGSN.

SAM



Le nouveau DGSN : un professionnalisme avéré

Abdelkader Kara Bouhadba, qui remplace à ce poste le colonel Mustapha El Habiri, occupait plusieurs fonctions au sein de la DGSN, dont celui de directeur de la Police judiciaire à partir d'octobre 2012 à août 2015. Diplômé en Droit et Sciences juridiques, M. Bouhadba a intégré les rangs de la Sûreté nationale en 1982 avec le grade de commissaire, avant d'être nommé à plusieurs hautes fonctions. A partir de 1984 et jusqu'à 1987, il est commissaire de police, chef de la Brigade de lutte contre le trafic illicite des stupéfiants à la sûreté de la wilaya d’Oran. De 1987 à 1989, il est commissaire de police, chef du Service régional de lutte contre le trafic illicite des stupéfiants (Tlemcen). De 1991 à 1994 il est membre élu du Comité exécutif d’Interpol pour l’Afrique lors de la 60e Assemblée générale de Punta d’El Este en Uruguay. Il a été désigné chef du Service des relations extérieures à la DGSN (1992), directeur de la Police judiciaire (1994), directeur de la Police des frontières (1995), et directeur de l'Enseignement et des Ecoles (2001). M. Bouhadba a été élu délégué du Comité exécutif de l'Organisation internationale de la police criminelle (Interpol) lors de sa 81e Assemblée générale tenue à Rome en 2012. Le Comité exécutif définit la politique de l'Organisation et oriente son action. Ses membres sont de hauts responsables de police dans leurs pays respectifs. A ce titre, il a pris part à plusieurs activités de ses structures, notamment dans le domaine stratégique et financier. En reconnaissance de ses efforts dans le domaine sécuritaire, M. Bouhadba a reçu plusieurs distinctions, dont la médaille du mérite de la Police espagnole qui lui a été décernée en 2000.