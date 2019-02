Journée d’étude sur l’analyse du discours : Carrefour d’échanges

L’auditorium de l’université Alger 2 (Bouzaréah) a abrité, récemment, une journée d’étude nationale portant sur la construction de l’Ethos «corpus et modalité».

Organisée par le laboratoire de recherche interdisciplinaire : Analyse du discours, didactique de langues et inter-culturalité (LIRADDI), cette journée a vu la participation de plusieurs chercheurs venant des universités d’Alger, Tizi-Ouzou, Bejaia et Sétif.

Ont pris part, également à cette rencontre des doctorants et des étudiants qui ont saisi cette occasion pour enrichir leur capital connaissances en la matière.

Le Dr Fadila Oulebsir de l’université Alger 2 a indiqué que la journée porte sur la construction de l’Ethos, c’est-à-dire l’image du soi dans le discours, précisant que les différentes activités s’inscrivent dans la continuité des travaux initiés par le laboratoire LIRADDI.

La coorganisatrice de cette manifestation a relevé l’importance de cette manifestation qui s’articule autour de plusieurs axes, pour tester la notion de l’Ethos et comment s’affiche dans les différents corpus, sur le discours politique, le discours médiatisé. Il s’agit dans le cadre de la problématique de cette journée d’étude, de mettre l’accent sur la construction de l’Ethos dans les différents genres de discours.

Dans sa communication, le Dr Kamila Oulebsir-Oukil, de l’ENS Bouzaréah-Alger, a abordé la conception de l’Ethos dans l’œuvre de Tahar Djaout, publié à titre posthume en 1999, intitulé Le dernier été de la raison. A ses yeux, ceci consiste à étudier les mécanismes mis en avant pour montrer comment l’auteur se construit une image quand il décrit un contexte de violence lors de la tragédie nationale à travers un narrateur.

De son côté, le Dr Karima Nabti, maître de conférences à ENS vétérinaire, a évoqué le principe de l’Ethos dans les annonces de sites de rencontres et s’est intéressé dans cette étude aux nouvelles technologies et réseaux sociaux en choisissant deux sites de rencontre «inchallah.com» et «El maktoub.com». «C’était pour voir comment se construit l’image et la présentation du soi de ces jeunes dans ces sites de rencontres où on ne peut pas vérifier la fiabilité de l’information», a-t-elle expliqué.

Il est utile de savoir que la notion de l’Ethos est passée à une multitude de définition qui renvoient au final à l’image de soi que projette l’orateur dans sa parole.

Rappelons que le Laboratoire est un lieu de recherche interdisciplinaire regroupant des enseignants-chercheurs de l’Université Alger 2 impliqués dans la formation des doctorants dans les quatre spécialités, à savoir Analyse des discours, Sociolinguistique, Littérature et Didactique des langues-cultures en contact.

L’objectif est de mettre en place des projets de coopération universitaire (codirection et soutenance de thèses, organisation des colloques internationaux, masters et doctorats conventionnés, conception des méthodes applicables à la formation initiale et continue en lien avec les contextes socio-économiques …). Les travaux se basent sur l’analyse des discours (politiques, médiatiques, ethnographiques, humoristiques…), sur les phénomènes langagiers qui se manifestent dans un environnement pluriculturel, sur les dynamiques interculturelles dans l’enseignement des langues étrangères et sur les littératures francophones en Algérie et dans le monde.

Kamélia Hadjib