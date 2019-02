Contrats pré-emploi : 1,7 million de régularisations

Les jeunes investisseurs ayant monté des micro-entreprises dans les cadres des dispositifs publics d’aide à la création d’emplois (ANSEJ et CNAC) et qui se sont retrouvés en situation d’échec «ne seront pas poursuivis en justice», a rassuré jeudi dernier à Tizi-Ouzou le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, Mourad Zemali. S’exprimant à la clôture de la première édition du Salon national du jeune investisseur, organisé depuis mardi dernier par Média-startup au complexe sportif de Talla Allam, M. Zemali a rassuré les investisseurs qui ont créé leur entreprise et se sont retrouvés en situation d’échec. «Aucune poursuite judiciaire ne sera engagée contre eux (investisseurs, ndlr). Le Fonds de garantie a été spécialement créé pour ce genre de situation afin de prendre en charge le remboursement du crédit contracté auprès de la banque», a rassuré le ministre. «Cette mesure ne concerne pas ceux qui ont fait appel aux dispositifs d’aide à la création d’emplois et qui ont ensuite détourné les financements obtenus vers d’autres activités», a-t-il précisé. Il a, dans ce sens, fait savoir que «le taux d’échec en termes de création de micro-entreprises via les dispositifs de l’Agence nationale de soutien à l’emploi de jeune (ANSEJ) et de la Caisse nationale d’assurance Chômage (CNAC) ne dépassait pas les 3,5%, quant au taux de recouvrement des crédits par les investisseurs il est de plus de 70%».

Citant quelques exemples de réussite d’investisseurs dans la wilaya de Tizi-Ouzou, le ministre du Travail a salué les jeunes qui «prennent des initiatives pour créer de l’emploi et de la richesse même si certains d'entre eux ont échoué. Ils ont le mérite d’avoir eu l’esprit d’initiative et acquis une expérience», a-t-il dit. S’adressant aux porteurs de projets, le ministre les a rassurés, ils y trouveront toute l’aide et l’assistance dont ils auront besoin. «Un accompagnement sera également assuré par la CNAC et l’ANSEJ, aux promoteurs en difficulté, en vue de les aider à trouver des solutions aux contraintes et assurer la viabilité de leurs projets», a-t-il ajouté.

M. Zemali a rappelé que son département ministériel a donné des instructions aux 48 walis pour appliquer la décision portant réservation de 20% de la commande publique à ce type d’entité économiques afin de leur assurer un plan de charges et leur permettre de créer de l’emploi. «Nous veillerons à l’application rigoureuse de cette instruction», a-t-il dit. Interrogé, lors d’un point de presse animé en marge de la clôture du Salon national du jeune investisseur, sur le taux de chômage en Algérie, le ministre a souligné qu’il se situe «entre 10 et 11% à l’échelle nationale et qu’il est de 8% dans la wilaya de Tizi-Ouzou. Le taux reste stable en dépit de l’arrivée annuelle sur le marché de l’emploi d’un demi-million de nouveaux diplômés issus des secteurs de l’enseignement supérieur et de la formation professionnelle». Le ministre a souligné que l’une des préoccupations majeures de son secteur est la titularisation des employés recrutés dans le cadre des contrats pré-emploi particulièrement dans le secteur de l’administration, et dont le nombre avoisine les 360.000 à l’échelle nationale. «Quelque 1,7 million d’employés qui se trouvaient dans cette situation ont été déjà régularisés. Nous nous attelons à régler ce problème dans les meilleurs délais», a-t-il promis. R

épondant à une question relative aux équilibres financiers du système de sécurité sociale dont le «déficit» qui touche notamment la branche retraite, M. Zemali a rappelé les mesures prises par le gouvernement pour combler ce déficit dont l’ouverture d’une ligne de crédit sur 40 ans avec 20 ans de différé bonifié. «Parallèlement des brigades mixtes sillonnent le territoire national pour vérifier si l’employeur fait ses déclarations à la sécurité sociale. Le contrôle des arrêts maladies sera renforcé», a ajouté le ministre qui a indiqué qu’en 2017, un montant de 14 millions de journées maladie a été indemnisé, un chiffre qui a sensiblement baissée en 2018», a-t-il dit, relevant que ce chiffre pour l’année dernière n’est pas encore arrêté et sera communiqué ultérieurement. «Un travail de sensibilisation pour une meilleure hygiène de vie (lutte contre le tabagisme, encouragement de l’activité physique, consommation bio) est, en outre, recommandé conjointement par les ministères du Travail et de la Santé, pour réduire les maladies», a-t-il dit.

Concernant l’application de l’article 27 de la loi 02-09 relative à la protection et à la promotion des personnes aux besoins spécifiques, et qui stipule que : «Tout employeur doit consacrer au moins 1% des postes de travail à ces personnes dont la qualité de travailleur est reconnue», le ministre a annoncé que son département a engagé une réflexion avec le ministère de la Solidarité nationale pour «revoir à la hausse ce taux et le porter à 2 ou 3%». M. Zemali a rappelé que le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a rassuré et réaffirmé que «l’Etat algérien est un Etat social et que, quelle que soit la situation financière du pays, il continuera à soutenir les retraités, les personnes malades et les assurés».