Rencontre d’affaires Algéro-américaine : Cap sur l’export

Le ministre du Commerce, M. Saïd Djellab, a présidé, jeudi à Dar El-Djazair (Safex-Pins Maritimes), une rencontre d’évaluation

avec une délégation d’hommes d’affaires américains.

La délégation US, qui a sillonné l’Algérie pendant trois jours, a eu l’occasion de visiter 12 unités industrielles dans cinq wilayas (Sétif, Bordj Bou Arréridj, Oran, Blida et Mostaganem). Les hommes d’affaires de ce pays ont pu constater de visu «non seulement la qualité des produits mais aussi voir de près que les processus de production sont au-dessus des normes et standards internationaux». Le ministre du Commerce s’est félicité de «la bonne impression» des Américains lors de cette visite initiée par le Conseil des affaires algéro-américain, qui fait suite au séjour du ministre algérien aux Etats-Unis le mois de septembre de l’année passée. Un séjour qui s’est soldé par la programmation de visites de prospection et d’échanges dont celle-ci.

Cette tournée a permis aux Américains de constater «les métamorphoses structurelles au niveau de l’infrastructure, la dynamique de la diversification économique et la stabilité politique», a dit le ministre, invitant par la même occasion ses hôtes à redoubler d’efforts: «Il faut travailler et faire fructifier tout le potentiel économique que recèle notre pays.»

Dans ce contexte, M. Djellab a affirmé que «la Maison d’Algérie» à Baltimore, «qui sera opérationnelle au mois de juin prochain» est aujourd’hui un atout qui permettra «d’aller directement vers les consommateurs américains et faire connaître la production nationale». Et d’ajouter : «D’ici juin, on aura achevé tous les mécanismes nécessaires pour entamer ensuite l’opération de distribution.» «Ce travail a commencé d’une façon concrète pour faciliter la pénétration au marché américain», a-t-il ajouté, en appelant dans ce sillage à plus d’échanges entre les différents opérateurs appartenant aussi bien au secteur public que privé, fortement intéressés par des contrats d’affaires ou de partenariat avec les entreprises américaines. Le ministre a tenu à réitérer que «l’année 2019 sera celle de l’exportation pour aller crescendo vers le volume». Aux Américains, il propose de «densifier les échanges commerciaux entre l’Algérie et les Etats-Unis en s’appuyant sur des partenariats dans le domaine de l’exportation agricole». Un travail qui va se faire en coordination avec le Conseil des affaires algéro-américain et s’articulant notamment sur le renforcement des modalités de consolidation des échanges dans le domaine commercial et l’exportation des produits algériens. Le ministre a mis en exergue dans ce sens le «renforcement des capacités logistiques» pour réaliser cet objectif.

La stratégie d’emplacement des produits algériens repose sur le concept créé par l’expert américain Delano A. Johnson baptisé «AlgerVega». Il s’agit d’un «concept de franchise» où le produit agricole provenant du marché algérien et destiné à la consommation sera proposé, dans un premier temps, aux Américains à travers le large réseau de la chaîne de distribution Walmart avec ses 4.200 surfaces commerciales aux Etats-Unis avec un potentiel de plus d’un million de visiteurs et d’acheteurs chaque année «ce sont des kiosques où le produit agricole algérien identifié sera exposé et proposé via ce large réseau», explique Smail Chikhoun, président du Conseil d’affaires algéro-américain.



L’augmentation du volume d’exportation : l’autre défi



M. Chikhoun explique que le non-renouvellement du contrat qui lie la grande chaîne de fast-food Mc Donalds à Walmart « est une opportunité pratique» qui se présente «c’est par les produits bio algériens que la porte vers le marché américain sera grande ouverte. C’est également le cas pour les autres producteurs, industriels et exportateurs algériens dans les filières agricole, agroalimentaire et même électronique», a-t-il dit.

Dans un second temps, il sera proposé via une plateforme numérique américaine tous les produits algériens qui sont destinés à l’exportation, aussi bien pour les hommes d’affaires intéressés par le marché algérien que pour les consommateurs, sans oublier les chaînes de grande distribution américaines pour «découvrir la diversité des produits algériens».

M. Chikhoun affirme que l’objectif de la création de la «la Maison d’Algérie» intégrée dans une zone de libre-échange et qui sera étendue à travers tous les Etats américains, «est de faire connaître dans un premier temps le produit algérien, afin «d’inciter les hommes d’affaires de ce pays à venir fabriquer et produire en Algérie dans le cadre du partenariat avec les opérateurs algériens, et d’aller plus tard vers l’exportation, non seulement vers le marché américain mais aussi le Moyen-Orient et l’Afrique avec un label algéro-américain». Les produits algériens devront être amenés vers ces maisons d’Algérie partout aux USA, et c’est par là que les importateurs américains et les responsables des grandes chaînes de distribution pourraient constater de visu la qualité des produits algériens, et en parallèle on fera cette franchise des kiosques «AlgerVega».

Plus ambitieux encore, M. Chikhoun évoque la création d’un hub pour que l’Algérie «soit la porte vers l’Afrique à travers des produits algéro-américains fabriqués localement». Il se dit confiant, car «il y a une stratégie claire de la part des autorités publiques et le support de haut niveau d’aller de l’avant est assuré». C’est dans ce sillage que M. Chikhoun admet la nécessité de «mettre les bouchées doubles pour que les produits algériens trouvent leur place sur les étals américains» dans la perspective de s'affranchir de la dépendance aux hydrocarbures, qu’il conditionne toutefois par la nécessité pour les producteurs nationaux de se mettre à niveau et de proposer des produits de qualité et aux normes et exigences de certification américaines.

Cette rencontre a vu la participation du président de la Chambre arabo-américaine de commerce, M. David Hamoud, ainsi que plusieurs chefs d’entreprise algériens. Plusieurs communications ont été présentées, notamment celle sur la plateforme numérique des producteurs par le directeur l’agence New Media Solution, ainsi qu’un exposé sur la Maison d’Algérie, par Gabriel Christian.

Tahar Kaidi