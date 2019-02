Inondations : Sécuriser la capitale

Le collecteur de décharge de Kouba (Alger), qui s'inscrit dans le cadre des projets visant la sécurisation de la capitale contre les inondations, a été mis en service mercredi, en attendant le parachèvement du reste des travaux d'aménagement de Oued Ouchayah, selon les explications fournies au wali d'Alger, Abdelkader Zoukh, lors d'une visite de terrain aux différents projets relevant du secteur des ressources en eau à Alger. La mise en service de ce collecteur, long de 2,5 km, permettra de sécuriser les zones basses, notamment les localités de Hussein Dey, Bachdjarrah et El Magharia contre les inondations, a précisé M. Kamel Boukercha, relevant que l'enveloppe financière affectée pour la réalisation de la première tranche des travaux d'aménagement de Oued Ouchayah s'élevait à plus de 4 milliards de DA. Après la mise en service du collecteur, la cadence des travaux de la deuxième tranche du projet, d'un montant de 3,6 milliards de DA, sera accélérée, et il sera procédé au transfert des eaux pluviales vers Oued Ouchayah avec la création de routes et de nouveaux espaces publics. La durée des travaux de cette deuxième tranche est fixée à 43 mois, a fait savoir M. Boukercha. Dans une conférence de presse à l'issue de sa visite de travail aux circonscriptions administratives d'Hussein Dey, Bir Mourad Rais et Zeralda, le wali d'Alger, Abdelkader Zoukh, a annoncé la mise en service, en juin prochain, de la station d'épuration des eaux usées (STEP) de Zeralda, tandis que la réception de celle de la nouvelle ville de Sidi Abdellah (Mahelma) est prévue pour l'été 2020. Le taux d'épuration des eaux usées dans la wilaya, après la mise en service de ces deux stations, passera de 70 % à 100 %. Ces eaux seront destinées à l'irrigation et à l'agriculture, a ajouté le wali. Dans le cadre de la lutte contre la pollution des rivières et la réduction des eaux usées déversées dans la mer à Alger, le nombre des plages surveillées est passé de 34 en 2004 à 68 actuellement, en attendant le parachèvement de tous les travaux d'aménagement de Oued El Harrach, a-t-il dit. Par ailleurs, la réception des espaces de loisirs au niveau de la cité Ramli se fera progressivement. Une partie de ces espaces sera livrée durant le mois de ramadhan prochain. Le wali d'Alger a précisé, dans ce sens, que ses services examinent la possibilité de faire appel à des privés pour investir dans ces espaces.