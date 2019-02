Valorisation des déchets : Un important manque à gagner

« La valorisation des déchets constitue un gisement extraordinaire qu’il faut valoriser pour gagner un cadre de vie meilleur de l’épanouissement et de la paix sociale », a souligné, jeudi, la ministre de l'Environnement et des Energies renouvelables.

Mme Fatima Zohra Zerouati, qui s’est exprimée en marge d’une rencontre nationale avec les cadres centraux de son département, a estimé la valeur réelle des déchets en Algérie à 40 milliards de dinars par an. Ce qui représente, selon elle, plus de 100.000 postes d’emplois directs et indirects à pourvoir.

« L’investissement dans le recyclage est pourvoyeur de postes d’emplois, créateur de richesse et de matière première», a expliqué la ministre, ajoutant que la valorisation des déchets contribue dans le développement de l’économie nationale hors hydrocarbures.

Mme Zerouati a, à ce sujet, fait savoir que le volume des déchets est estimé à 13 millions de tonnes par an uniquement pour les déchets ménagers et assimilés, précisant que seulement 7% de ces déchets sont actuellement récupérés. « On peut facilement arriver à un taux de récupération des déchets de 30%, d’où la nécessité de sensibiliser davantage les opérateurs économiques et les jeunes, notamment, à investir dans le domaine du tri et du recyclage», a-t-elle noté.

Pour la ministre, cette rencontre avec les cadres du ministère est une halte pour évaluer les activités et les réalisations du secteur et dresser une feuille de route pour l’année en cours, avec les perspectives à venir pour la mise en œuvre des mécanismes visant à booster les stratégies nationales et les programmes lancés par son ministère.

Saisissant cette occasion, Mme Zerouati a évoqué le programme de son secteur pour l'année 2019 qui verra l’organisation de plusieurs manifestations et le lancement de différents projets liés à l’environnement.

Ella a, dans ce sillage, annoncé la tenue des Assises nationales de l'économie circulaire prévues le 26 février prochain, qui verront la participation des acteurs et intervenants du domaine de l’environnement, ainsi que ceux de la société civile, en vue de dégager une feuille de route sur l’économie verte. Une économie qui possède tous les atouts pour s’ériger graduellement en alternative aux hydrocarbures et contribuer ainsi à la création de postes d’emploi et au développement national.

« La préservation de nos acquis nous pousse à consentir davantage d’efforts et de conjuguer les actions à l’effet de réaliser notre stratégie sectorielle à travers la préparation à l’introduction de l’économie circulaires dans la nouvelle vision de l’économie moderne», a-t-elle souligné.



Lancement de l'opération ‘‘Vague bleue’’



Poursuivant ses propos, Mme Zerouati a mis l’accent sur la nécessité d'actualiser et élaborer de nouveaux textes juridiques et réglementaires, à l'effet de développer le secteur de l'environnement, tout en rappelant la promulgation de 46 textes réglementaires en 2018 relatifs à la gestion des déchets, aux établissements classés, aux bureaux d'étude, à la biodiversité, aux aires protégées ainsi qu'aux espaces verts.

La ministre a également fait part de l’organisation de plusieurs manifestations, à l’instar de la 2e édition du Salon international de l’environnement et des énergies renouvelables d’Alger (SIEERA 2019), prévue du 7 au 10 mars prochain, sur le thème «les Energies renouvelables hors réseau pour le développement de l’agriculture au Sud», avec la participation de la Chine en tant qu’invitée d’honneur, outre le lancement de la 2e édition du Prix du Président de la République pour la ville verte.

Aussi, l'année 2019 verra le lancement, à partir du mois de mars prochain, de l'opération «Vague bleue» à travers les 14 wilayas côtières. « C’est une campagne de nettoyage des plages, qui est la continuité de la caravane verte», a expliqué la ministre, qui annonce le lancement d’un projet pilote pour la gestion intégrée des déchets, qui entre le cadre du partenariat avec les Belges, et qui concernera trois wilayas du pays, à savoir Sidi Bel Abbès, Relizane et Mascara.

Mme Zerouati a, par ailleurs, fait part de la réalisation de plusieurs infrastructures dans le domaine de l’environnement et ayant permis d’atteindre une certaine stabilité à travers les résultats obtenus.

« Mais nousne devons pas baisser les bras, car les problèmes liés à l’environnent existeront toujours», a souligné la ministre, ajoutant que « cette rencontre a permis d’identifier certaines contraintes auxquelles font face les directeurs de l’environnement dans l’accomplissement et la réussite du programme arrêté par le ministère».

Selon Mme Zerouati, cette rencontre prévoit le renforcement des compétences exigées dans la mise en œuvre des stratégies et programmes ayant trait à l’environnement, tout en relevant l’importance de s’imprégner des expériences des autres pays en la matière.

Kamelia Hadjib