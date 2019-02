Habitat, zones rurales et finances : Les assurances du gouvernement

Le Conseil de la nation a abrité, jeudi, une séance plénière présidée par M. Abdelkader Bensalah et consacrée aux questions orales adressées aux ministres chargés des secteurs de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, des Finances, ainsi que celui de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville.



accidents de la route

Tendance à la baisse

«L'année 2018 a enregistré le meilleur bilan en terme de sécurité routière depuis les années 90», a indiqué jeudi dernier, le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire.

M. Noureddine Bedoui qui s'exprimait lors de cette plénière, en réponse à une question sur le contrôle technique des véhicules, a précisé qu'en termes de nombre d'accidents et de victimes, «la tendance est à la baisse», et ce, en dépit de la hausse du nombre du parc national des véhicules (près de 9.200.000 véhicules)». Ces résultats encourageants des indicateurs de la sécurité routière ont été enregistrés notamment durant les quatre dernières années ; des années qui ont connu une baisse dans le nombre des accidents corporels de 34,68 %, dans le nombre de décès de 28,20% et dans le nombre de blessés de 41,83%».

«La réalisation de ces résultats, est le fruit des efforts des pouvoirs publics qui ont révisé la stratégies nationale de la sécurité routière d'une façon complémentaire, mise en œuvre dans un cadre sectoriel coordonné», souligné M. Bedoui tout en assurant que ces résultats seront améliorés à l'avenir avec la mise en action de, la délégation nationale de la sécurité routière, qui sera chargée de la mise en œuvre opérationnelle de la politique nationale de la sécurité routière et l'entrée en vigueur du système de permis de conduire à points .

Le ministre qui a apporté tous les éclairages nécessaires quant à la question du contrôle technique des véhicules a également révélé que près de 176.000 infractions —pour défaut de contrôle technique périodique des véhicules— ont été enregistrées en 2018. M. Bedoui mettra en avant, que le contrôle technique des véhicules «est au centre des activités des services de sécurité lors de toute opération de contrôle, où les conducteurs des véhicules sont appelés à présenter le procès-verbal de contrôle technique, un document nécessaire au même titre que le permis de conduire, la carte d'immatriculation et l'attestation d'assurance».

Le ministre qualifiera ce chiffre d'inquiétant, notamment en ce qui concerne les risques présentés par ces véhicules sur les usagers de la route. «Les PV des contrevenants ont été établis et transférés directement aux instances compétentes», signale le ministre notant que la loi stipule que «toute personne qui ne soumet pas son véhicule au contrôle technique périodique obligatoire est passible d'une peine d'emprisonnement de deux à six mois, assortie d'une amende de 20.000 à 50.000 DA ou l'une des deux sanctions». Lors de cette plénière, le ministre de l'Intérieur, a notamment évoqué le rôle que «peuvent jouer les constructeurs automobiles en Algérie en consacrant une partie de leurs bénéfices à la sensibilisation sur l'importance de la sécurité routière, tout en offrant des prestations de maintenance périodique des véhicules».

L'on apprendra par ailleurs que pour ce qui est de l'opération d'élaboration du permis de conduire biométrique électronique, celle-ci «se poursuit avec une cadence accélérée». Ainsi 27.367 permis de conduire ont été délivrés au profit des nouveaux demandeurs, fait savoir M. Bedoui mettant en exergue que ses services «poursuivent leurs efforts pour moderniser l'opération de contrôle technique afin de faciliter la mission des agents de l'ordre en leur permettant de mieux maitriser cette opération à travers la mise en vigueur du certificat électronique d'immatriculation des véhicules, et toutes les informations relatives au contrôle technique des véhicules seront introduites dans la puce électronique de ce nouveau document».

Il sera mis l'accent dans ce contexte que ces mesures seront accompagnées par d'autres dispositions d'une grande importance, a-t-il affirmé, citant à ce titre «la formation des agents chargés du contrôle au niveau des barrages, l'exploitation de l'expérience européenne en matière de contrôle technique et de contrôle des véhicules afin d'être en conformité avec les normes internationales en vigueur, notamment le projet relatif au renforcement des transports dans la région euro-méditerranéenne».



Réhabiliter les zones rurales



En réponse à la question du sénateur Hamid Bouzekri, sur «l'absence du développement» dans les villages de la wilaya de Chlef, le ministre de l'Intérieur a souligné que les pouvoirs publics sont «déterminées à réhabiliter les zones rurales, notamment celles qui ont souffert des affres de la tragédie nationale» et ce, à travers l'encouragement des citoyens à y revenir pour leur reconstruction et leur développement.

«En application des orientations du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, les pouvoirs publics sont déterminés à réhabiliter les régions rurales, notamment celles qui ont souffert des affres de la décennie noire et ce, à travers l'incitation des citoyens à y revenir pour leur revitalisation dans le cadre de la politique du développement et de renouvellement rural», a en effet déclaré M. Noureddine Bedoui.

Cela dit, le ministre a insisté sur le fait que le développement local «ne relève pas de la seule responsabilité de l'Etat», soutenant que «les Collectivités locales, à leur tête la commune, doivent jouer leur rôle en matière de création de richesse, d'ouverture de la voie aux investisseurs et la promotion des atouts de leurs territoires dans le cadre de l'orientation vers une réelle décentralisation, dont l'impératif a été souligne par le président de la République dans son message à la rencontre Gouvernement-walis en novembre dernier».

Poursuivant ses propos, il notera que la feuille de route tracée par son département «vise à favoriser l'émergence d'une économie locale à même de libérer les initiatives locales en vue de valoriser les nombreuses potentialités et ressources dont jouissent nos territoires, particulièrement ceux accusant un retard».

Il a ajouté que « le Président Bouteflika n'a de cesse accorder au développement local une priorité majeure à travers les programmes quinquennaux dans toutes les régions du pays outre les différents programmes communaux de développement (PCD) destinés au projets de proximité et aux opérations d'urgence qui ont bénéficié d'une enveloppe de 200 mds DA entre 2018 et 2019 en dépit de la conjoncture financière que connait le pays».

En ce qui concerne la wilaya de Chlef, il a été procédé à l'affectation à son profit de pas moins de «cinq milliards de dinars outre la mobilisation, en 2018, par la Caisse de solidarité et de garantie des collectivités locales de 12,3 mds DA pour le financement de plusieurs projets de développement local, à l'image de l'amélioration urbaine, l'ouverture de routes et d'accès, le raccordement au gaz et à l'électricité et d'autres projets de proximité».

En somme et de 1999 à nos jours, cette wilaya a bénéficié de «près de 600 Mds DA ayant permis l'inscription de quelques 8.000 opérations».

En clair, «les indicateurs socio-économiques sont satisfaisants dans cette wilaya et seront davantage renforcés à l'avenir car les réformes engagées par l'Etat dans les domaines socio-économique, fiscal et financier sont prises au service du développement local et du bien-être du citoyen».

Le ministre notera aussi que pour ce qui concerne la question de l'AEP par exemple, «le taux de couverture est passé de 62 à 97% après la mise en service de la station de dessalement d'eau de mer en juin 2015, et qui approvisionne 31 communes, en attendant le parachèvement de la réalisation d'une autre station de dessalement d'une capacité de 5.000 m3/jour, dont la mise en service est prévue fin 2019, outre le lancement d'un programme de raccordement de 46 agglomérations rurales à travers 18 communes pour une enveloppe d'un milliard de dinars, ce qui permettra d'assurer une couverture de 100% dans toutes les régions».

Il citera aussi, parmi les réalisations, l'amélioration des conditions de scolarisation et du transport scolaire, rappelant dans ce cadre que le transport scolaire a été renforcé au niveau national par l'acquisition de 7.000 bus. Revenant à la wilaya de Chlef, objet de la question, il souligne que cette wilaya compte 850 établissements scolaires accueillant environ 296.000 élèves dans les trois cycles, auxquels s'ajoutent 7 nouveaux établissements réceptionnés en 2018 et 4 unités de dépistage et de suivi médical. Sur ces 296.000 élèves, pas moins de 132.000 bénéficient de la restauration scolaire au niveau de 582 cantines. Elle compte aussi 310 bus consacrés au transport scolaire destiné au profit des élèves résidant dans les villages et les bourgades.

Cette wilaya dispose également de 7 hôpitaux publics, 1 hôpital psychiatrique, 6 établissements sanitaires de proximité, 44 polycliniques, 16 centres de gynécologie, 190 salles de soins, 220 cliniques publiques, 191 cliniques spécialisées et 5 cliniques privées mais aussi 329 officines de pharmacie. Pour ce qui est du réseau routier, cette wilaya a connu d'importantes réalisations «ayant permis le désenclavement et le raccordement de plusieurs agglomérations rurales», rappelle M. Bedoui tout en observant qu'entre 1999 et 2015, il a été réalisé un réseau de 2795,4 km.

Il a eu également la concrétisation, entre 2016 et 2017, d'une soixantaine d'opérations, dont six projets de réhabilitation de routes communales et de wilaya, ainsi que «l'inscription de 15 opérations en 2018 pour la réhabilitation de routes communales et de wilaya et la maintenance des axes touchés par les intempéries et les glissements», a indiqué M. Bedoui.

Soraya Guemmouri

Habitat / Règlement de litiges promoteur-bénéficiaires

Le rôle de l'administration

et de la justice

Le décret exécutif 18-06 du 20 janvier 2018 a conféré à l'administration le droit d'intervenir pour régler tout éventuel litige entre les promoteurs immobiliers et les bénéficiaires, à travers des procédures administratives ou le recours à la justice, a souligné le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville. M. Abdelwahid Temmar, qui répondait à une question du sénateur Noureddine Belatrach, a relevé que ces litiges naissant suite à l'incapacité des promoteurs à réaliser les projets qui leur ont été confiés dans le cadre du logement promotionnel aidé (LPA), étaient à l'origine d'importants retards dans la réalisation et la livraison des projets du secteur, notamment pour ce qui est des projets inscrits au titre des formules social participatif (LSP) et LPP et à un moindre degré les projets AADL.

En fait, a-t-il expliqué, ce décret a prévu nombre de mesures visant à garantir les droits des souscripteurs de ces formules, notamment, l'association des autorités locales dans la sélection du promoteur, la sélection des bénéficiaires et des bureaux d'études, ainsi que la création d'un fichier national des promoteurs et la centralisation du financement auprès de la Caisse nationale du logement (CNL). Ainsi et en vertu du décret exécutif n°18-06, «l'administration exige du promoteur de fournir des garanties pour finaliser le projet. Si le promoteur manque à ses engagements, le Fonds de Garantie et de Caution Mutuelle de la Promotion Immobilière (FGCMPI), qui prend en charge le parachèvement de la réalisation, confie le projet à un autre promoteur. Le directeur des biens de l'Etat territorialement compétent se charge de l'annulation de la vente de l'assiette foncière du projet en suspens et de son transfert à un autre promoteur en saisissant la justice. Ces mesures permettront de «régler rapidement les problèmes dus à l'atermoiement des promoteurs et de mettre un terme aux arrêts répétitifs des travaux», met en avant le ministre.

M. Temmar a rappelé que sur les 16.000 unités de logement à l'arrêt à travers le pays, depuis 2018, il a été procédé à la prise en charge, jusqu'à présent, de 4.000 unités. D'autre part et concernant les formules location-vente et du le Logement public locatif (LPL), le ministre a assuré que «le contrôle des projets est plus rigoureux», soulignant que les directeurs de l'AADL et des OPGI ont été astreints à présenter des rapports «mensuels» sur l'avancement des travaux, avec la tenue «d'assises d'évaluation tous les trois mois qui seront supervisées par le ministre qui s'enquerra de l'avancement des travaux de plus de 10.000 chantiers à travers le pays».

Les contrats de réalisation de 48.000 unités de logements ont été résiliés avec 9 entreprises de réalisation qui ont été remplacées par d'autres dans la formule location-vente, des mises en demeure ont été adressées aux entreprises chargées de la réalisation de 5.000 unités et la réalisation de plus de 35.000 unités de logement dont les travaux à l'arrêt ont été relancés, a-t-il ajouté. L'on saura également que les contrats de réalisation de 35.000 logements publics locatifs ont été résiliés et que «des mises en demeure ont été adressées aux entreprises en charge de la réalisation de plus de 10.000 unités». Aussi et sachant que la levée des entraves qui bloquent la réalisation des projets de logement prendra du temps, le ministre a appelé les opérateurs du secteur à «faire preuve de professionnalisme et d'organisation».

S. G.

Levée de gel sur les projets

Tributaire de la situation financière



Le ministre des Finances, Abderrahmane Raouya, a affirmé jeudi dernier que «la situation financière actuelle du pays ne permet pas de généraliser le dégel des projets à tous les secteurs». Répondant à la question du sénateur, Amar Mellah, M. Raouya a précisé que la levée du gel des projets de développement, programmés dans plusieurs wilayas, était tributaire de l'amélioration de la situation financière du pays, et que le ministère, œuvrait à améliorer les recettes des fiscalités ordinaire et pétrolière, afin de poursuivre l'opération du dégel. «Le gouvernement œuvrait à améliorer les recettes des fiscalités ordinaire et pétrolière pour poursuivre la levée du gel graduel des projets de développement, à travers l'ensemble du territoire national», a-t-il expliqué. Les autorités publiques avaient recouru au gel des projets de développement, à travers l'ensemble du territoire national, sans exclusion aucune, en raison de la baisse des ressources financières du pays, et partant il a été décidé de focaliser les efforts sur les projets en cours de réalisation et de reporter ceux non encore lancés, a-t-il ajouté.

La décision du gel «n'est pas définitive» et sera levée graduellement, dès la disponibilité des ressources financières publiques, comme ce fut le cas pour les projets des secteurs de l'Education, de la Santé, des Ressources en eau et de l'Enseignement supérieur, qui revêtent un caractère prioritaire, a-t-il rassuré.

Pour M. Raouya, les données enregistrées sur le terrain et les dispositions des différentes lois de finances démontrent clairement que les autorités publiques «ne ménagent aucun effort en vue de prendre en charge les projets locaux, mais le rythme de satisfaction des exigences du développement demeure, toutefois, tributaire de la disponibilité des ressources financières pour une couverture optimale des besoins».

A une question relative à la wilaya de Batna, le ministre a indiqué qu'au regard des priorités de cette wilaya, il a été procédé au dégel des projets de développement, à la faveur d'une autorisation de programme d'une valeur globale de 1,683 milliard de dinars au titre de l'investissement et de 32 millions de dinars au titre des opérations en capital». Ladite opération concerne les secteurs de l'Education nationale, l'Enseignement supérieur, la Santé et la Formation professionnelle.

Au titre du programme centralisé, la wilaya de Batna a bénéficié de 388,6 millions de dinars englobant les infrastructures de base, de santé et de recherche scientifique. Pour ce qui du programme décentralisé, la wilaya a bénéficié d'un montant de 1,344 milliard de dinars alloué aux secteurs de l'Education, de la Formation, de l'Enseignement supérieur et des structures administratives.



E-commerce : les opérateurs invités à s'inscrire au registre du commerce



Le ministre des Finances, Abderrahmane Raouya, a appelé jeudi dernier à Alger, les acteurs du commerce électronique (e-commerce) à s'inscrire au registre du commerce préalablement à la procédure auprès des services fiscaux afin d'obtenir un numéro d'identification fiscale (NIF) et permettre «plus de transparence de ces transactions». Outre le recensement global des vendeurs, via les sites électroniques, cette inscription au registre du commerce permettra de définir tous les indicateurs qui permettent de connaître les clients pour plus de transparence et une traçabilité de ces transactions, a précisé le ministre lors d'une plénière consacrée aux questions orales au Conseil de la nation, présidée par M. Abdelkader Bensalah. Pour ce qui est du contrôle du commerce électronique, M. Raouya a indiqué que «cette activité, qui ne réalise pas encore de grands chiffres d'affaires, est relativement transparente quant à la nature des produits proposés et les prix appliqués, ce qui facilite le contrôle par les agents de l'administration». S'agissant de la monnaie numérique «Bitcoin», le ministre a affirmé que ce système est strictement interdit en Algérie au terme de la loi de Finances 2018, qui prévoit un article interdisant son utilisation dans tout achat ou paiement. A ce sujet, le ministre a fait état de la mise en place d'un rigoureux système de contrôle, ajoutant que le «Bitcoin» qui avait connu «un engouement» à travers le monde il y a quelques années est actuellement en recul. Evoquant les lois régissant le e-commerce en Algérie pour la maîtrise du mouvement des capitaux, dont la loi 18-05 relative au commerce électronique, l'ordonnance 03-11 relative à la monnaie et au crédit, le règlement 16-02 fixant le seuil de déclaration d'importation et d'exportation de billets de banques et/ou instruments négociables libellés en monnaies étrangères librement convertibles par les résidents et les non-résidents et le règlement 07-01 relatif aux règles applicables aux transactions avec l’extérieur et comptes en devises fortes. M. Raouya a rappelé que la loi relative au commerce électronique prévoit, également, d'autres dispositions régissant le mouvement des capitaux, dont l'obligation de porter le produit de la vente, après son paiement sur le compte de l'e-fournisseur domicilié en Algérie auprès d'une banque agréée par la Banque d'Algérie, ou auprès d'Algérie poste, et la couverture du paiement par voie électronique au titre d'un achat par voie de communications électroniques, à partir du compte devises «personne physique» du e-consommateur domicilié en Algérie. La maîtrise du mouvement des capitaux relèvent des prérogatives de la Banque d'Algérie. Dans le cadre du suivi et du contrôle du mouvement des capitaux générés dans le cadre du e-commerce, M. Raouya a cité l'ordonnance 96-22 relative à la répression de l'infraction à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l'étranger et la loi 05-01 amendant et complétant la loi 15-06 relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme et la loi 12-03 relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.

Concernant la base de données, les services des Douanes et du Registre national renferment des informations sur les personnes physiques et morales, de par le numéro d'identification fiscale pour la Direction générale des impôts (DGI) et la Direction générale des douanes et le Centre national du registre du commerce (CNRC). A cet effet, il a été procédé à l'institution d'un fichier national des contrevenants à la législation et à la réglementation de changes, à la lutte contre la fuite des capitaux vers l'étranger, en sus d'un fichier national des fraudeurs ayant commis des infractions graves ainsi que le défaut de dépôt légal des comptes sociaux.



Accélérer la mise en conformité des constructions



Le ministère des Finances a donné des instructions «fermes» à l'ensemble des directions des domaines de l’Etat afin de prendre les mesures nécessaires pour l'accélération de la cadence de traitement des dossiers en attente ayant été déposés auprès de leurs services dans le cadre de la loi fixant les règles de mise en conformité des constructions et finalisation de la réalisation. M. Raouya qui répondait lors de la même séance du Conseil de la nation, à une question relative aux mesures devant être prises par la direction des domaines de l'Etat pour la mise en conformité des constructions et la finalisation de leur réalisation, a fait savoir que son département avait instruit l'ensemble des directions des domaines de l'Etat à travers toutes les wilayas à l'effet de prendre les mesures nécessaires et accélérer la cadence de traitement des dossiers en attente.

Le ministre a indiqué que la loi n° 08-15 vise la mise en conformité des constructions réalisées sans permis de construire ou non conformes avec le permis, ajoutant qu'une commission a été mise en place, dans le cadre de ladite loi, comportant des représentants des directions concernées opérant sous l'autorité du chef de daïra, outre la direction des domaines de l'Etat en tant que membre. En cas de besoin, a-t-il dit, la direction procède à une enquête judiciaire afin de déterminer la situation du foncier sur lequel la construction devant être mise en conformité a été réalisée, et ce conformément aux textes législatifs et réglementaires relatifs aux domaines de l'Etat. L'enquête judiciaire fait partie des «missions sensibles qui incombent à la Direction des domaines de l'Etat, car visant l'identification précise de l'origine de la propriété foncière», d'autant que l'opération de mise en conformité concerne, dans certains cas, des terrains privés, décrites dans les demandes comme étant des terrains appartenant à l'Etat. Les services des domaines de l'Etat procèdent à la détermination de la valeur commerciale du terrain en question et la rédaction d'actes de concession au gré à gré sur la base de décisions de mise en conformité qui sont définies par la commission de daïra, dans le cas où le terrain appartiendrait aux collectivités locales ou aux domaines de l'Etat, conformément aux dispositions de l'article 40 de la loi n 08-15. Concernant la wilaya de Médéa, les services des domaines de l'Etat ont fait savoir qu'ils avaient eu à traiter des dossiers exigeant de procéder à des enquêtes approfondies afin de mieux prendre connaissance sur la situation. Sur la base de ces enquêtes, il a été élaboré 435 actes de concession sur un total de 703 dossiers en suspens, soit un taux de 61,88% des dossiers réceptionnés, alors qu'il sera procédé à l'élaboration des actes relatifs aux dossiers en attente une fois que les difficultés rencontrées, surmontées.

Synthèse : Salima Ettouahria