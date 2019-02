Usage excessif des casques audio : Risque de surdité accru chez les jeunes

L’écoute au casque gagne du terrain à tous les âges, y compris à la maison, où on l’adopte autant pour ne pas gêner son entourage que pour ne pas être dérangé soi-même. Dans certaines catégories, on dépasse ainsi les 7 heures d’écoute cumulée par jour, avec parfois des tranches ininterrompues de 3 heures. Le volume est plus fort quand les gens écoutent de la musique au casque chez eux ou ailleurs. Et il y en a qui s’endorment avec ! Environ 50% des jeunes de 12 à 35 ans, soit 1.1 milliard de personnes, risquent à long terme de souffrir de perte de l’ouïe en raison «d'une exposition prolongée et excessive à des sons forts» des smartphones et autres lecteurs MP3, a alerté l'Organisation mondiale de la santé. Les écouteurs nichés au creux des oreilles est l’élément quasi incontournable de la panoplie des jeunes générations. Mais s'il offre un confort d'écoute élevé, son utilisation de plus en plus intensive s'accompagne d'une hausse significative des risques de perte auditive. Quand bien même le grand public se révèle informé sur les risques associés à une exposition excessive à des sons forts. Beaucoup ont déjà ressenti les symptômes associés : acouphènes, sensation d'oreille cotonneuse, hypersensibilité aux sons (hyperacousie), douleur dans l'oreille… Mais, paradoxalement, ne font rien pour y remédier.

Selon l’OMS, 5% de la population mondiale, soit 466 millions de personnes dont 34 millions d'enfants, souffrent de pertes auditives. Tout en sachant qu’on peut facilement dépasser les 100 décibels en utilisant ces appareils, ce qui est très dangereux (le seuil de la douleur étant de 120 décibels). Le son numérisé ne présente qui plus est pas les mêmes «micro altérations» que le son «en direct», comme celui d'un concert par exemple. Lorsque l'on écoute un MP3, le son est continu, il n'y a donc aucun temps de repos pour l'oreille. Pour y faire face, l’OMS en partenariat avec l’Union internationale des télécommunications, une autre agence de l’ONU, élaborent une nouvelle norme ou ils recommandent aux fabricants de ces appareils d'inclure dans les smartphones et les lecteurs audio des systèmes permettant d'évaluer les risques liés au volume sonore. Ces systèmes permettraient d'informer l'usager sur le niveau sonore et sur la durée d'écoute et de les alerter en cas de danger.

«Pour l'instant, nous n'avons que notre instinct pour nous dire si le volume sonore est trop élevé», a expliqué Shelly Chadha, médecin de l'OMS, lors d'un point de presse à Genève. «C'est comme si vous conduisiez sur une autoroute, mais sans compteur de vitesse dans votre voiture ni limite de vitesse. Ce que nous proposons, c'est que vos smartphones soient équipés d'un compteur de vitesse, d'un système de mesure qui vous informe sur la quantité du son que vous recevez et qui vous indique si vous dépassez la limite», a-t-elle dit. L'OMS propose également d'introduire un contrôle parental du volume ou encore une limitation automatique du volume et elle recommande par ailleurs de limiter l’usage des appareils audio personnels à moins d’une heure par jour. Il existe toutefois des solutions simples pour préserver ses oreilles comme appliquer la règle dite des 60, à savoir pas plus de soixante minutes de musique via supports audio par jour et ne pas monter le son à plus de 60% du volume maximal de la musique.

La perte d’audition étant définitive, la prévention reste la meilleure stratégie. Il est grand temps de s’y mettre !

Sarah Bachir.