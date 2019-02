Congrès international d’ORL : 40 interventions programmées à El-Oued

Une quarantaine d’interventions chirurgicales en Oto-rhino-laryngologie (ORL) sont programmées dans le cadre d’un congrès international de l’ORL, ouvert jeudi dernier, à El-Oued.

Ces interventions, premières du genre en Algérie avec des équipements de technologie de pointe, ciblent des maladies graves en ORL, dont les tumeurs du nerf auditif, la réparation du tympan, le durcissement des osselets et la chirurgie des infections chroniques de l’oreille, a indiqué le secrétaire général du congrès, Mohamed Laid Souid, spécialiste en ORL. Ces interventions seront encadrées par un staff médical spécialisé issu des pays étrangers (Allemagne, Bulgarie, Egypte, France, Tunisie et Turquie), en plus d’un corps médical et paramédical spécialisé en ORL relevant de dix centres hospitalo-universitaires du pays, d’enseignants universitaires et résidents et professeurs et de praticiens exerçant dans les secteurs publics et privés. D’importants moyens humains et matériels ont été mobilisés au niveau du centre anticancéreux régional (CAC) de la wilaya d’El-Oued pour assurer la réussite de cette manifestation médicale, première du genre en Algérie, dont trois blocs opératoires.



Il faut noter que trois enfants sur 1.000 en Algérie sont sourds muets ou malentendants



Selon les spécialistes la surdité affecte la santé publique surtout qu’elle conduit dans plusieurs cas à un deuxième handicap, celui du langage pouvant créer des difficultés de scolarité et d'insertion sociale chez l’enfant. "Le dépistage précoce de surdité aide à une bonne prise en charge de l’enfant affecté, surtout juste après la naissance et dans les premières années où elle est possible de traiter par un orthophoniste ou l’utilisation d'appareils auditifs et d’implant cochléaire", conseillent-ils tout en précisant que l’Algérie" possède tous les moyens de traitement de différents types de surdité" (légère, moyenne ou profonde). Ils affirment aussi que l’implant cochléaire doit être utilisé en bas âge pour aider l’enfant à avoir une vie normale, à pouvoir étudier et à s'insérer dans la vie familiale et sociale.

Ce congrès médical international qui s’étalera sur trois jours durant à la salle de conférences du complexe touristique la Gazelle d’Or, regroupe quelques 700 participants, dont plus de 270 praticiens spécialistes en ORL, 300 praticiens généralistes et plus de 120 orthophonistes. Les participants bénéficieront, lors de ce congrès, de sessions de formation théoriques et pratiques sur les pathologies et troubles de l’ORL, encadrées par des spécialistes, dont des pratiques de pose de l’implant cochléaire chez les enfants et l’examen des voies de leur insertion en milieu scolaire.

Des sessions de formation par visioconférence permettant aux spécialistes en ORL de s’initier aux nouveaux équipements et moyens d’intervention seront également organisées à partir des salles d’opérations du CAC, en plus de la présentation de communications en rapport avec le thème du congrès. Le congrès international de la chirurgie de l’ORL (14-16 février) est organisé par l’association médico-chirurgicale Tête et Cou d’El-Oued, avec le concours de l’association médicale "Tedj" et l’association "Amel" de pose d’implant cochléaire.

R. S.