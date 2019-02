Relais contre le cancer : « Courir » pour les enfants malades

L’Association nationale El-Badr d’aide aux malades atteints du cancer organisera, aujourd’hui à la coupole du Complexe sportif Mohamed-Boudiaf (Alger), un Relais contre le cancer sous le slogan "Ensemble construisons un hôpital" pour les enfants cancéreux, dont le but est de mobiliser les citoyens en faveur de la construction de cet établissement, premier du genre au niveau national, a indiqué mercredi dernier, le président de l'Association.

Dans le cadre du projet solidaire de l'hôpital d'oncologie pédiatrique à Blida, annoncé précédemment, l'Association a programmé, pour le samedi 16 février, un événement ouvert (9h à 00h) comprenant plusieurs activités sportives, artistiques et culturelles, dont une course relais supervisée par l'athlète Salima Souakri, symbolisant la participation de tous, en se relayant et en étant solidaires, à la concrétisation de ce projet sur le terrain, a précisé à l'APS le Dr Mustapha Moussaoui. Organisée en collaboration avec la wilaya de Blida et la Direction de la jeunesse et des sports d'Alger, cette manifestation verra la participation d'artistes connus, à l'instar de Hakim Salhi, Farid Khodja, Lila Borsali et bien d'autres, de médecins spécialistes, dont le Pr Zitouni, qui supervise le Plan national de lutte contre le cancer, ainsi que des hommes d'affaires, des journalistes et nombre de personnalités de divers domaines, qui ont affiché tous leur mobilisation pour cet élan de solidarité en faveur des enfants atteints de cancer. A cette occasion, le Dr Moussaoui lance un appel à tous les citoyens pour participer en force à cette manifestation de solidarité et à faire des dons même avec des montants symboliques pour la construction de cet établissement de soins des enfants cancéreux, affirmant que ce projet nécessite les bras de tous les Algériens et Algériennes.

L’association El Badr avait reçu, en décembre dernier, le feu vert officiel du ministère de la Santé pour la construction de cet hôpital, doté de 60 lits et d’une trentaine de chambres destinées aux malades et leurs accompagnateurs. Pour la concrétisation de ce projet, les autorités locales ont accordé à l’association, une assiette de 3.000 m2, mitoyenne au CHU Franz-Fanon de Blida.



Plus de 700 patients pris en charge à "Dar El Ihssane de Blida



Sur un autre plan le foyer Dar El Ihssane de Blida accueillent annuellement plus de 700 malades du cancer qui viennent se faire traiter au niveau du Centre anti cancer(CAC) de la wilaya, abrité par le CHU Franz-Fanon, a indiqué à l’APS, le directeur de cet établissement caritatif. Selon Reda Baghdadi, ce foyer, dont la direction est assurée par l’association El Badr d’aide aux malades du cancer, accueille annuellement plus de 700 malades, issus de 37 wilayas du pays. Des malades, dont une majorité trouvait de grandes difficultés dans le passé pour réunir les frais inhérents à leur hébergement au niveau de la wilaya, où la durée de leur traitement peut aller de 45 à 60 jours. Mais cette préoccupation est désormais réglée grâce à Dar El Ihssane, qui leur assure gîte et couvert, sans aucune contrepartie financière. Ouvert en 2015, le foyer assure aux malades un transport (gratuit) vers le CAC, situé dans l'enceinte de l'hôpital Frantz-Fanon, où ils suivent leurs traitements, mais également pour réaliser différentes analyses et radios, a ajouté le même responsable. Il a souligné l’effort consentis par l’association El Badr pour la signature du plus grand nombre de conventions possible avec des laboratoires d’analyses et de radiologie, dans l’objectif de réduire les frais de traitement des malades. Parallèlement à cette prise en charge, un accompagnement psychologique est assuré aux résidants du foyer Dar El Ihssane, afin de les aider à accepter leur maladie, "un facteur essentiel pour la réussite du traitement", a assuré M. Baghdadi, tout en soulignant, également, l’importance du facteur religieux, dont l’impact est significatif dans le relèvement du moral des malades. "Des imams sont quotidiennement invités à Dar El Ihssane pour discuter avec eux", a-t-il fait savoir, à ce propos.

L’éloignement de leur famille est l’autre facteur impactant négativement sur le malade. Un fait ayant incité les responsables de l’établissement à lancer nombre d’activités récréatives à leur intention, en créant notamment des surfaces pour la pratique du sport et de l’art de la coiffure, notamment, eu égard au fait que le plus grand nombre de malades accueillis relève de la gente féminine. A cela s’ajoutent d’autres activités, dont la broderie, la couture et autres travaux manuels. ,Selon des personnes ayant séjourné au foyer, ce dernier renferme toutes les conditions propices à un séjour agréable. Il est mitoyen à la gare ferroviaire, et son "beau décor" fait penser à un établissement touristique ou un lieu de villégiature.



Des conditions d’accueil louables à plus d’un titre



En effet, la totalité des résidants de Dar El Ihssane, représentés en majorité par des femmes, s’accordent sur le "très bon accueil" qui leur est assuré par les responsables en charge de cet établissement, "dès qu’ils en franchissent les portes", affirment ils. Atteinte du cancer du sein, une dame de 37ans, originaire de Chlef, s’est dite "impressionnée" par le bon accueil qui lui a été réservé à son arrivée au foyer. "La beauté et la propreté des lieux ainsi que le sourire des employés m’ont beaucoup touché", a-t-elle dit.

Cette dame, dont la lutte contre la maladie dure depuis une année, a tenu à lancer un appel à toutes les femmes, en vue d’effectuer un dépistage précoce du cancer du sein, dés l’âge de 40 ans. Une autre malade originaire d’Oran, s’est engagée à œuvrer, une fois guérie, à réunir le plus grand nombre possible de bienfaiteurs pour soutenir ce foyer, tout en appelant à la création d'autres établissement du même genre dans l’ensemble des wilayas du pays, disposant d’un CAC.

Outre les employés et retraités bénévoles assurant leur soutien aux malades du cancer de Dar El Ihssane, l’association El Badr est, également, en contact avec nombre de jeunes universitaires, a qui elle confie l’organisation d’actions de sensibilisation, en plus de visites aux malades au niveau des hôpitaux, a informé M.Baghdadi. Un club des jeunes bénévoles, comptant près de 250 adhérents, en majorité universitaires, a été créé à cet effet. Mohamed Amine, un étudiant en médecine, s’est dit, "fier de cette action humanitaire" qu’il accomplie en compagnie de ses camarades, estimant que son activité dans ce domaine va lui assurer une expérience, qui lui sera profitable dans son parcours professionnel. Sa camarade Sidro Wissam, adhérant au club avec sa sœur, a souligné, pour sa part, l’intérêt accordé par les jeunes algériens au bénévolat, tout en mettant en exergue l’importance de l’action accomplie par le club dont elle fait partie, considéré parmi les plus actifs du domaine, à l’échelle nationale. Au delà de l’intérêt de ce soutien multiformes assuré par Dar El Ihssane aux malades du cancer, M. Baghdadi a tenu a souligné l’importance primordial du soutien familial, qui, selon lui, «prime sur tout le reste».

RS/Aps