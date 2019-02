Saint Valentin : Une fête pas comme les autres

Les Algériens sont inspirés par le jour de la Saint Valentin. Ils sont doux gentils, fins, bref, ils sont passionnément romantiques. En ce jour pas comme les autres, il n’y a pas de place pour les rancuniers, les méchants. Les égoïstes, non plus, tout comme les grincheux ne sont pas les bienvenus. Le 14 février, est une date très spéciale, diraient certains pour qui, il est hors de question de ne pas marquer le grand événement. Avec des roses, des parfums de grandes marques, des bijoux en or ou même en diamant, chacun manifeste son attachement aux personnes qui comptent pour lui. L'idée est bien sûr avant tout de faire plaisir aux personnes que nous aimons. Parfois, on se contente de mots, rien que des mots qui pourtant suffisent à dire tout haut ce que l'on pense tout bas. Certes, nous sommes loin d'être des saints Valentins et des Valentinas, jusqu'au bout, mais une chose est sûre, nous aspirons à ce que ce jour et tous les jours répandent l'espoir, l'entente, la compréhension et l'affection. En Algérie, le jour du saint valentin ne fait pas l'unanimité mais, il commence sans doute à faire partie de nos mœurs. Certains, tiennent à ne pas sauter cet évènement. Il faut dire que l’Algérien, lui aussi, n’est pas en reste de se qui se passe autour de lui ou même ailleurs. Bien au contraire, il n’arrête pas de mettre à la page ses comportements et ses traditions et même copier l’autre, pas seulement dans leurs aspect vestimentaire ou gastronomique mais également dans leurs habitudes et traditions.



Les rues marquent l’événement



Le jour de la Saint valentin en dit beaucoup, pour certains, et plus particulièrement les jeunes et les adolescents qui vivent à l’heure des technologies de communication et de ce qui se déroule sous d’autres cieux. Il suffisait en ce jeudi, de voir tous ces hommes et ces femmes, avec leurs bouquets de fleurs ou ces cadeaux soigneusement emballés, avec comme seuls ingrédients : l’amour et l’affection. Ce sont bien entendu, les fleuristes et les vendeurs de parfums, en premier qui sortent, comme toujours, les premiers gagnants de ce «test de vérité» qui revient, chaque année. Cet événement, à vrai dire qui coïncide avec les soldes d’hiver, fait exploser les chiffres d’affaires des commerçants lesquels vivent un double événement quand bien même ce jour n’aurait aucun sens pour eux, n’était-ce sur le plan pécuniaire. Un commerçant de parfums, à la place d’Alger, nous affirmé, en effet, que même le commerce est appelé à être à l’heure des fêtes, rien à voir avec les convictions personnelles. «Avant tout une affaire d’offres et de demandes», expliquera-t-il.

Aujourd’hui, il est clair que les partisans de la célébration de cette fête, tout comme ceux qui se disent contre, ont tous les deux, leurs arguments qu’ils défendent, chacun à sa manière et avec ses arguments. En tout cas, une chose est cependant sûre, saint Valentin ou pas, l’affection et l’attachement n’ont pas de délai de péremption ou plutôt, c’est censé l’être.

Samia D.