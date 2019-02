DIPLOMATIE : Messahel reçoit plusieurs nouveaux ambassadeurs

Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, a reçu jeudi au siège de son ministère, M. Guillermo Dighiero Arrarte, qui lui a remis les copies figurées des lettres de créance, l'accréditant en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de l'Uruguay, auprès de la République algérienne démocratique et populaire, avec résidence à Paris.

Il a également reçu M. Igor Slobodnik, qui lui a remis les copies figurées des lettres de créance, l'accréditant en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République Slovaque, auprès de la République algérienne démocratique et populaire, avec résidence à Paris.

Il a également reçu M. Kristjan Andri Stefansson, qui lui a remis les copies figurées des lettres de créance, l'accréditant en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de l'Islande, auprès de la République algérienne démocratique et populaire, avec résidence à Paris.

Par ailleurs, le ministre des Affaires étrangères a reçu M. Kemal Muftic, qui lui a remis les copies figurées des lettres de créance, l'accréditant en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Bosnie-Herzégovine, auprès de la République algérienne démocratique et populaire, avec résidence à Paris.

De même, il a reçu M. Juan Gonzalo Duran Flores, qui lui a remis les copies figurées des lettres de créance, l'accréditant en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de l'État plurinational de Bolivie, auprès de la République algérienne démocratique et populaire, avec résidence à Paris.

Il a aussi reçu M. Brendan Eamon Berne, qui lui a remis les copies figurées des lettres de créance, l'accréditant en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire d'Australie, auprès de la République algérienne démocratique et populaire, avec résidence à Paris.