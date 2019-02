Le ministre de la Culture reçoit l'ambassadrice d'Indonésie : Préparation du festival Soekarno

Le ministre de la Culture, Azzedine Mihoubi a reçu l'ambassadeur d'Indonésie, Mme Safira Machrusah, avec laquelle ont été examinées «les procédures relatives à la préparation du festival Soekarno, prévu à Alger, au mois de «juin prochain». Organisée par l'ambassade d'Indonésie en Algérie, cette manifestation comprendra une exposition de photos sur «la Conférence de Bandung» (1959) et les «relations historiques» entre l'Algérie et l'Indonésie, ainsi qu'une foire sur l'artisanat et les produits textiles. Dans ce contexte, les deux parties ont convenu de l'organisation d'un colloque sur «la dimension historique et militante» de la Conférence de Bandung» et «le rôle de l'Indonésie et de son Président Ahmed Soekarno dans la vulgarisation de la cause algérienne».