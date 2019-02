M. Mahdjoub Bedda recoit l'ambassadeur de croatie : Des relations bilatérales exceptionnelles

Le ministre des Relations avec le Parlement, Mahdjoub Bedda a passé en revue, jeudi à Alger, avec l'ambassadeur de Croatie à Alger, Tlija Zelalic, qui lui a rendu une visite de courtoisie, l'état des relations bilatérales «exceptionnelles». Les deux parties ont passé en revue «l'état des relations exceptionnelles» unissant les deux pays et les deux peuples amis et les voies et moyens de leur renforcement dans divers domaines, notamment au volet parlementaire. Elles ont également exprimé leur volonté de développer les opportunités d'investissement dans plusieurs secteurs, dont ceux du Tourisme, de l'Agriculture et du Transport maritime.