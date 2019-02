M. Si Afif recoit l'ambassadeur d'Australie : Redynamisation des relations bilatérales

Le président de la Commission des affaires extérieures, de la coopération et de la communauté à l'étranger, Abdelhamid Si Afif a examiné, jeudi au siège de l'Assemblée populaire nationale , avec l'ambassadeur d'Australie, M. Brendan Eamon Berne, «les relations bilatérales et l'impératif de les redynamiser à travers la poursuite de la concertation afin de promouvoir la coopération, notamment au volet économique». La rencontre s’est tenue en présence du président du groupe parlementaire d'amitié Algérie-Australie, M. Yahiaoui Bousmaha et des membres de ce groupe. Après avoir passé en revue l'état de ces relations, M. Si Affif a mis en exergue «la contribution de l'Algérie à la concrétisation de la stabilité chez ses voisins à travers les voies pacifiques, le dialogue et la concertation». «L'Algérie, qui fait face à de nombreux défis découlant de la situation qui prévaut dans son espace géopolitique, a réussi à les relever grâce à son expérience acquise dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent», a indiqué M. Si Affif qui a rappelé également le soutien de l’Algérie «aux causes justes et au règlement pacifique des crises et à la non ingérence dans les affaires internes des pays». D'autre part, le président de la commission a affirmé que «l'Algérie, sous la conduite du Président Abdelaziz Bouteflika, poursuit sa démarche pour établir un Etat fort et juste basé sur l'Etat de droit d'autant qu'elle compte concrétiser cet objectif à travers l'adhésion de toutes les forces vives de la société». Il a rappelé, à cet égard, «le défi relevé par l'Algérie pour diversifier son économie nationale» au vu des potentialités importantes qu'elle recèle pour continuer dans cette démarche et ce avec l'accompagnement des pays amis appelés à investir en Algérie dans le cadre d'un partenariat gagnant-gagnant. Au volet parlementaire, le président de la commission a indiqué que l'installation du groupe parlementaire d'amitié Algérie-Australie permettra aux parlements des deux pays de trouver des mécanismes efficaces pour consolider la coopération, jeter des passerelles de communication et échanger les expertises dans tous les domaines. Pour sa part, l'ambassadeur australien a salué «la démarche adoptée par l'Algérie dans le règlement des crises par le dialogue inclusif» et son «rôle stratégique» visant la préservation de la sécurité et la stabilité dans la région. Il s'est félicité également de «l'expérience de l'Algérie en matière de paix et de réconciliation nationale ainsi que son initiative pour l'adoption de la Journée internationale du vivre ensemble en paix», appelant, à cet effet, à «l'impératif de renforcer la coopération entre les deux pays notamment dans le domaine économique». En conclusion, l'ambassadeur australien a annoncé que son pays «compte bientôt ouvrir son ambassade en Algérie».



installation des groupes d'amitié parlementaire Algérie-Soudan…



Le groupe d'amitié parlementaire Algérie-Soudan a été installé à l'Assemblée populaire nationale, sous la supervision du président de la Commission des affaires extérieures et de la Communauté à l'étranger, Abdelhamid Si Afif et en présence de l'ambassadeur soudanais, Elabeid Mohamed Elabeid et d'un représentant du ministère des Affaires étrangères. S'exprimant à cette occasion, M. Si Afif a estimé que les relations entre les deux pays étaient marquées, à leurs différentes étapes et stations, par «la solidarité», soulignant la convergence des vues des deux pays concernant plusieurs questions régionales et internationales, notamment l'approche sur la solution à la crise libyenne, la lutte antiterroriste et l'action arabe commune. Dans ce cadre, il a rappelé le rôle de l'Algérie lors de la dernière réunion du Parlement arabe, qui a présenté une motion pour le retrait du Soudan de la liste des pays parrainant le terrorisme, évoquant, par ailleurs, sa position en faveur du Soudan concernant le conflit au Darfour. Dans ce contexte, M. Si Afif a affirmé que le Président Abdelaziz Bouteflika avait oeuvré aux côtés du président soudanais, Omar Hassan El-Béchir, en vue d'établir une base de coopération et de coordination solide entre les deux pays, ayant permis l'adoption de nombreux mécanismes, à l'instar de la commission interministérielle et du mécanisme de concertation politique, mettant l'accent sur la nécessité de remporter le pari du renforcement de la coopération dans le domaine économique. Au plan parlementaire, il a qualifié les relations bilatérales de «bonnes», appelant, à ce propos, à traduire la bonne volonté existant entre les deux pays en mécanismes à même de conforter davantage la coopération parlementaire bilatérale et de rattraper le retard accusé dans ce domaine. L'ambassadeur soudanais a estimé, pour sa part, que les relations entre les deux pays frères étaient «solides», soulignant l'importance des commissions d'amitié parlementaires dans la consolidation des relations parlementaires entre les pays et les peuples. Il a appelé, dans ce sens, à soutenir et promouvoir la coopération entre les deux pays dans les différents domaines, notamment les domaines socio-économiques. De son côté, le président du groupe d'amitié parlementaire, Nadji Temrabet a salué le niveau des relations historiques fortes liant les deux pays, plaidant pour la relance de la diplomatie parlementaire en vue de raffermir les liens entre les deux peuples frères.



…et Algérie-Suède



Le groupe parlementaire d'amitié Algérie-Suède a été installé, jeudi au siège de l'APN, sous la supervision du président de la Commission des affaires étrangères, de la coopération et de la communauté à l'étranger, Abdelhamid Si Afif, en présence de l’ambassadrice du Royaume de Suède, Marie Claire Sward Capra et d'un représentant du ministère des Affaires étrangères. M. Si Afif a saisi cette occasion «pour exprimer sa gratitude et sa reconnaissance au Président de la République, le moudjahid Abdelaziz Bouteflika, initiateur de la paix et de la Réconciliation nationale qui a renforcé la place du pouvoir législatif et conféré à la diplomatie parlementaire une force et une place privilégiée l'ayant permis d'être plus organisée et globale, notamment après l'avoir consacré dans la Constitution et stipulé l'obligation d'associer toutes les forces politiques au parlement, y compris l'opposition». Les parlementaires ont pour objectif de «rechercher les meilleurs moyens d'établir un partenariat basé sur la production commune dans les domaines vitaux tels que les mines, les télécommunications, l'industrie mécanique, la fabrication des médicaments et autres, et de bénéficier du progrès réalisé par la Suède ainsi que de son potentiel d'innovation», a ajouté M. Si Afif. Sur le plan parlementaire, le président de la commission a estimé que «les relations algéro-suédoises sont bonnes», relevant, à ce titre, «l'échange de délégations parlementaires et de visites officielles entre les deux pays». Il a exprimé, également, son souhait de voir l'installation du groupe parlementaire contribuer au renforcement de la coopération parlementaire entre les deux pays et à offrir davantage d'opportunités de rapprochement, de coordination et d'échange d'expériences». Pour sa part, l'ambassadrice de Suède a affirmé que «les relations d'amitié entre l'Algérie et son pays sont très fortes, ancrées par les relations historiques entretenues par les deux pays», soulignant que «ces relations le resteront du fait que la Suède est un partenaire important pour l'Algérie en Europe». Elle a relevé, en outre, la disposition de son pays à instaurer une coopération avec l'Algérie dans différents domaines». De son côté, le président du groupe parlementaire d'amitié, le député Abdelaziz Khamkani s'est dit fière de la responsabilité qui lui a été confiée, soulignant sa détermination à rendre ce mécanisme une voie de communication bilatérale, afin de renforcer la coopération et d'approfondir le dialogue entre les deux parties, notamment au niveau parlementaire.