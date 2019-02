Tourisme : Une alternative aux hydrocarbures

Le ministre du Tourisme et de l’Artisanat, Abdelkader Benmessaoud, a affirmé jeudi dernier à Biskra que le secteur touristique en Algérie constituera «une alternative aux hydrocarbures durant les prochaines années». Lors de l’inspection des travaux d’entretien de l’hôtel Les Ziban (Biskra), le ministre a appelé à investir davantage dans ce secteur que l’Etat considère comme «stratégique et générateur de richesses et d’emplois pour sortir de la dépendance à l’égard des hydrocarbures». M. Benmessaoud a invité en outre les investisseurs dans le secteur du tourisme à faire la promotion de leurs établissements pour attirer le plus grand nombre de touristes, avant d'appeler les artisanes à s’investir plus dans leurs activités, car «la femme algérienne a toujours été capable de grandes réalisations». Le ministre a également abordé l'opération de numérisation du secteur, rappelant que son département s'est lancé en 2018 à la création d’une base de données sur l’investissement, les agences touristiques et l’hôtellerie, avec comme objectif de parvenir à une numérisation à hauteur de 100% début 2020. Il a fait état, en outre, de projets de réalisation de deux nouveaux établissements de formation en tourisme et hôtellerie, l’un dans l’est du pays et l’autre dans le Sud. Le ministre a regretté, par ailleurs, l’existence de certaines entraves empêchant d’atteindre les objectifs tracés en matière d’investissement touristique, notamment celles liées aux relations avec les banques, affirmant que des efforts sont faits pour y apporter des solutions qui seront évoquées au cours du séminaire national sur l’investissement agricole prévu en mars prochain. Lors de l’inspection de l’hôtel Transit du chef-lieu de wilaya, M. Benmessaoud a donné des instructions pour ouvrir les portes du dialogue avec les artisans et les accompagner dans la commercialisation de leurs produits. Le ministre s’est rendu ensuite à la zaouïa El Kadiria de la cité El-Oued, dans la ville de Biskra, avant l’inspection du projet d'extension des «jardins des Ziban» de loisirs et de divertissement.

Le ministre a souligné que l’Etat est «déterminé à poursuivre son soutien au secteur et à accompagner les investisseurs pour en faire l'une des sources de relance de l'économie nationale». Lors de l’inspection du complexe thermale Sidi Yahia au chef-lieu de la wilaya, le ministre a assuré que l’Etat poursuivra son soutien au secteur touristique au côté de l’accompagnement des investisseurs au travers de facilités pour la concrétisation de projets de complexes et d’hôtels. M. Benmessaoud a exprimé sa satisfaction quant aux résultats réalisés par le secteur dans cette wilaya à la faveur de la réalisation de divers hôtels et complexes thermaux lesquels, a-t-il assuré, feront de la wilaya de Biskra «un pôle touristique régional par excellence». Il a également salué la politique du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, visant la relance du tourisme pour en faire une source de relance de l’économie nationale. Accompagné des autorités locales, le ministre a inauguré l’hôtel «Barbari» dans la commune de Branis et visité, à la maison de l’Artisanat, une exposition des métiers artisanaux réunissant plus de 50 artisans. Il a appelé à l’occasion à la préservation des métiers qui constituent, selon lui, «un patrimoine culturel algérien qui plonge ses racines dans l’histoire lointaine». Le ministre a également visité les chantiers de trois hôtels et un complexe thermal et insisté sur l’accélération des travaux pour livrer dans les meilleurs délais ces infrastructures appelées à être au service du tourisme et des opérateurs économiques en visite dans la wilaya.

Il devait également visiter le complexe islamique Okba-Ibn Nafaâ et la zaouïa El Kadiria du chef-lieu de wilaya.