Raccordement au gaz naturel : Lever les contraintes

La visite de travail et d'inspection effectuée jeudi dernier par Mustapha Guitouni, ministre de l'Energie, dans la wilaya de Bejaia a permis de lever de plusieurs contraintes dans le raccordement de milliers de foyers en gaz naturel.

En effet, la wilaya a enregistré plusieurs fermetures de routes par des citoyens contestataires réclamant le raccordement de leurs localités, surtout celles des zones rurales qui vivent le calvaire avec des reliefs montagneux et un climat rigoureux durant la période d'hiver. Le ministre était accompagné d'une délégation comportant le directeur général de l'énergie, l'inspecteur général, les PDG de Sonelgaz, SDC, GRTC, Naftal et du président de la CREG.

Il a écouté un exposé général de la situation du secteur de l'énergie avant de présider une séance de travail avec le wali, le président de l'APW, les élus nationaux et locaux, les directeurs de l'exécutif et les présidents des APC concernés et ce, en présence des cadres du ministère.

Le wali, Ahmed Maabed, qui a fait du raccordement en gaz naturel la priorité de sa feuille de route a présenté un rapport soulignant que le taux de raccordement en gaz est de 52% et qu'avec la levée des contraintes et l'achèvement du programme en cours le taux de pénétration tendra vers 92% vers la fin de l'année. Le chef de l'exécutif signale que malgré les efforts consentis par l'Etat en matière de raccordement en gaz naturel des contraintes subsistent avec le report des projets confiés au nombre de 11 à Kanaghaz pour un réseau de transport de 52 km pouvant alimentés 22.243 foyers des communes de Béni Melikeche, Tamokra, Feraoun, M’Cisna, Oued Ghir, Toudja, Bejaia, Ait Smail, Tameridjt et Amizour

Ainsi que 10 projets pour 13.000 foyers dans les communes d’El Kseur, Ighil Ali, El Kseur, Toudja, Adekar, Aokas, Sidi Aich, Kherrata, Draa El Gaid, Bejaia et Chellata.

Par ailleurs les projets non démarrés et non confiés concernent Melbou, Souk El Tenine et Bejaia pour alimenter 2.500 foyers. Le projet de gazoduc Fréha (Tizi-Ouzou) vers la commune de Tifra d'une longueur de 51 km a connu le même obstacle. Trois communes non comprises dans la convention du 23 mai 2015, à savoir Darguinah, Taskriout et Ait Smail et dont le problème a été soulevé par les présidents APC au ministre qui a instruit ses cadres à prendre en charge rapidement ces projets.

Ainsi ces nombreuses contraintes ont privé plus de 56.000 foyers de gaz. Le wali dira : «Sur les 274 oppositions enregistrées, 270 ont été réglées soit à l'amiable ou par déviation du tracé et 4 autres sont en voie de règlement.»

Le wali a sollicité du ministre l'installation d'une commission mixte, wilaya-Sonelgaz et ministère pour élaborer un plan d'action urgent et cerner tous les besoins en gaz et électricité. Cette commission sera installée prochainement. Ensuite, le ministre a visité le port pétrolier géré par l'entreprise STH, dont dispose l'entreprise Sonatrach RTC-TRC.

Une opération de réhabilitation et de mise à niveau des installations de surface est entamé pour un montant de 1,56 milliard de dinars et ce, dans le cadre du programme d'urgence décidé par Sonatrach. Au pôle urbain de 16.000 logements, en cours de réalisation sur le site Ighzer Ouzarif dans la commune d'Oued Ghir, le ministre a écouté un exposé sur les besoins financiers d'alimentations en gaz et électricité qui sont de l'ordre de 430 millions de dinars pour la distribution d'énergie (électricité et gaz) a l'intérieur du site et de 2.800 millions de dinars pour l'amenée d'énergie hors site. Une enveloppe financière conséquente qui doit être débloquée par les pouvoirs publics pour permettre la distribution de ces logements aux futurs bénéficiaires. Dans la commune d'Amizour, M. Guitouni a visité la centrale électrique à gaz mobile d'une puissance de 8x20, 135 MW destinée à assurer la sécurité et l'alimentation en énergie électrique avec une meilleure qualité pour la région et assurer un appoint au réseau interconnecté. A Seddouk, la délégation ministérielle a visité l'unité privée Amimer énergie pour la fabrication et la conception de groupes électrogènes, moto-compresseurs, motopompes et structures solaires.

La capacité de production de cette unité est de 2.100 groupes électrogènes de 100 KVA/ an, avec un effectif de 406 ouvriers et occupe une part de marché national de 35%. La visité a été achevée par la mise en service du raccordement de gaz naturel de la localité d'Ath Djaadh commune d'Amalou pour 250 foyers sur un programme de 850 foyers. Projet inscrit dans le cadre du quinquennal 2010-2014 d'une longueur de 11 kilomètres et pour un montant de 22 milliards de dinars.

Mustapha Laouer