Gulf Food, Dubaï, du 17 au 21 février : L’Algérie présente avec 34 entreprises

Gulf Food, l’évènement consacré plus grand salon professionnel au monde, dédié à la restauration et l'hôtellerie et leader au Moyen-Orient est réédité cette année pour une 24ème édition, prévue du 17 au 21 Février, à Dubaï World Trade Centre, (Émirats Arabes Unis). Cette manifestation qui sera inaugurée, demain, accueillera plus de 5.000 exposants de 120 pays réparti sur environ 10000 m² et plus de 98.000 visiteurs attendus de 193 pays. De par sa dimension économique et, l’intérêt qui lui est accordé, le salon a réussi à s’imposer comme étant le carrefour mondial des fournisseurs de l’industrie et des acheteurs internationaux.

L’Algérie qui s’inscrit dans une dynamique de diversification de ses exportations, prendra part à cet évènement pour la huitième année consécutive, avec 34 entreprises, exposant plusieurs produits, à savoir les pâtes alimentaires, boissons, dattes, fruits et légumes, biscuits et chocolat, miel, margarine, olives, farine et semoule, couscous, et conserves de viande. Une gamme de produits dont la qualité est acquise et qui devraient ouvrir des opportunités à l’export, à la faveur de ce salon. Gulf Food constitue, en fait, une opportunité pour les entreprises algériennes qui veulent promouvoir leurs produits et, augmenter leurs marges auprès des acheteurs internationaux et des fournisseurs compétitifs proposant des innovations de pointe ainsi qu'avec des marques internationales de renommée qui seront présentes à ce rendez-vous.

En marge de ce salon, désigné événement majeur de l’année, les organisateurs ont prévu un programme d’animation riche et varié pour faire connaitre le secteur agroalimentaire, en présence d’experts internationaux et des professionnels pour discuter des questions fondamentales sous-tendant l'industrie. Une opportunité qui permettra aux entreprises algériennes de tirer profit du savoir-faire et de l’expertise étrangère notamment dans le domaine de la transformation industrielle. L’année 2019, faut-il le rappeler, devra constituer le tournant décisif en matière de promotion des exportations hors hydrocarbures. Le défi a été lancé et les pouvoirs publics comptent « inverser les réflexions tournées vers le marché local et l’importation «, pour que « les débats soient axés sur l’export «, pour reprendre les propos du ministre du commerce, M. Saïd Djellab. Une démarche qui exige une ouverture sur les marchés extérieurs et, une offensive à l’export d’où la nécessité de densifier la présence des entreprises algériennes aux manifestations commerciales internationales. Dans cette optique, la participation des opérateurs nationaux à l’étranger est passée de 374 entreprises, en 2017, à 839 entreprises en 2018.

Le bilan ressort que, sur les 7 déplacements à l’étranger pour promouvoir le produit algérien, plus de 50 contrats on été signés par les opérateurs (12 contrats ont été signé avec le Gabon, 9 avec les Etats-Unis, 4 en Belgique et 5 en Égypte, alors que d’autres contrats sont en négociation avec les mauritaniens avec lesquels la partie algérienne a déjà signé 25 contrats. Une démarche à soutenir, au regard de la structure de nos exportations hors hydrocarbures qui demeure largement dominée par le groupe des demi-produits. On relève également, à ce niveau, une très faible contribution des produits industriels, y compris les produits agro-alimentaires et du secteur de l’agriculture, où paradoxalement, les potentialités identifiées à l’export sont très importantes. Si la volonté d’exporter est présente, le manque d’efficacité et de cohésion dans les dispositifs d’accompagnement demeure, en parallèle, la principale préoccupation des exportateurs. Des contraintes qui viennent se grever à d’autres problèmes liés essentiellement aux frais de transport de la marchandise, et aux procédures bancaires. Mais l’exportation ne se limite pas aux banques et à la logistique, les normes étant, le visa, à priori, pour les placements de nos produits à l’étranger.

D. Akila