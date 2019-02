Grand angle : Mare Nostrum

Qui se souvient encore du petit Aylan, ce petit garçon syrien dont le corps sans vie s’est échoué en 2015 sur une plage turque ? Il est devenu le symbole tragique de la crise migratoire qui était, à cette date, à son apogée. Parti avec ses parents dans l’espoir de rejoindre le Canada et de construire une nouvelle vie, le sort en aura décidé autrement pour lui, le plus jeune de la famille, son frère ainé et leur mère. Seuls le père et la fille auront survécu au drame. La photo de son jeune corps a été un électrochoc pour les opinions publiques et n’a pas manqué de réveiller certaines consciences qui se sont trouvées mal, un temps... Car de nouveau elles se sont tues devant la politique et les calculs politiciens qui ont imposé leur point de vue, se servant de la crise migratoire pour se faire un place sur l’échiquier politique de leur pays quitte pour cela à réveiller les démons et attiser la haine. Hier un navire humanitaire allemand, ce qui n’est pas pour surprendre au regard de la position de la chancelière Merkel sur ce dossier, opérant en Méditerranée a été rebaptisé du nom du petit garçon syrien. Le père de l’enfant, présent à la cérémonie de baptême a néanmoins tenu à rappeler que son «chagrin pour la perte» des membres de sa famille «est partagé par beaucoup, par des milliers de familles qui ont perdu si tragiquement des fils et des filles de cette manière». En Méditerranée ils sont plus de 30.000 migrants à avoir perdu la vie en tentant de traverser la «grande bleue». Et ceux qui réussissent à le faire, ceux qui sont sauvés par des bateaux humanitaires se voient refuser l’accès à cette Europe pour laquelle ils ont tout laissé derrière eux. Des maires des principales villes espagnoles et de plusieurs grandes villes italiennes réunis le 9 février à Rome ont décidé d’agir et de lancer un appel pour «sauver l’Europe d’elle-même » sur la question de l’accueil des migrants. «Nous refusons de croire que la réponse européenne face à cette horreur soit la négation des droits humains et l'inertie face au droit à la vie. Sauver des vies n'est pas un acte négociable et empêcher le départ des bateaux (de secours) ou leur refuser l'entrée au port est un crime », ont-ils affirmé. Pour ces édiles « la mer Méditerranée a été la maison commune de civilisations millénaires dans lesquelles les échanges culturels ont permis le progrès et la prospérité. Aujourd'hui, elle est devenue la fosse commune de milliers de jeunes», ont-ils dénoncé, y voyant «un naufrage » de l'Europe.

Seront-ils pour autant écoutés ?

Nadia K.