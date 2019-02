Sommet de Sotchi : Préserver la souveraineté, l’indépendance et l’unité de la Syrie

Les présidents des pays garants du processus d’Astana (Russie, Iran et la Turquie), réunis jeudi à Sotchi, ont souligné "la nécessité de préserver la souveraineté, l’indépendance, l’unité et la stabilité de la Syrie, affirmant que seuls les Syriens décideront de l’avenir de leur pays.

Au terme des travaux de leur 4e sommet tenu à Sotchi, les dirigeants des trois pays garants du processus d'Astana ont appelé la communauté internationale, notamment les Nations unies et ses agences à jouer un rôle plus efficace dans le soutien de tous les Syriens "sans politisation, ni conditions préalables". S'exprimant lors d’une conférence de presse tenue avec ses homologues iranien, Hassan Rohani, et turc, Recep Tayyip Erdogan, le président russe Vladimir Poutine a indiqué que "ce sont les Syriens seuls qui décident de l’avenir de leur pays et que le règlement en Syrie ait lieu conformément à la résolution onusienne 2254".

"La Russie, l'Iran et la Turquie déployaient des efforts concertés pour rétablir la stabilité en Syrie et aider les Syriens dans le processus de reconstruction, ainsi qu'au retour des dizaines de milliers de personnes déplacées dans leurs régions", a précisé le chef du Kremlin. Le président russe a fait savoir, en outre, que les pays garants considèrent que "la zone de désescalade à Idlib est provisoire et n’annule pas la lutte antiterroriste", et se félicitent du "retrait des forces américaines de la Syrie qui permettra la stabilisation et le retour des territoires sous l’autorité de l’Etat syrien". De son côté, le président Hassan Rohani a noté que les pays garants d'Astana ont réitéré l’importance de la lutte contre le terrorisme en Syrie. "Nous nous sommes mis d’accord sur le désescalade pour garantir le rétablissement de la stabilité et nous avons insisté sur l’importance de l’éradication des terroristes à Idlib et de son retour sous le contrôle de l’Etat syrien", a indiqué le président iranien. Soulignant que le règlement politique est "la seule solution" de la crise en Syrie,

M. Rohani a appelé dans ce contexte la communauté internationale à aider les Syriens déplacés à regagner leur pays et à permettre aux Syriens de "décider souverainement de l’avenir de leur pays". Le président Rohani a insisté, à l'occasion, sur la "préservation de l’unité des territoires syriens", appelant les Etats-Unis à retirer ses troupes présentes illégalement en Syrie. "La présence des forces américaines en Syrie suscite l’inquiétude et nous n’avons pas confiance en les propos des Américains sur le retrait de la Syrie, mais s’ils le font, ça sera bien", a-t-il relevé. M. Rohani a indiqué que son pays n'arrive pas à comprendre le "mutisme de l’ONU vis-à-vis des agressions israéliennes répétées contre la Syrie", invitant la communauté internationale à "assumer ses responsabilités, à condamner ces attaques et à œuvrer pour les en empêcher". "Nous ne voulons pas que de nouvelles crises humanitaires, que de nouvelles catastrophes surviennent à Idlib ou ailleurs en Syrie", a affirmé pour sa part le président turc, Recep Tayyip Erdogan, ajoutant que la Russie et la Turquie avaient conclu un "accord" pour mener des "patrouilles communes" afin de contenir les "groupes radicaux" dans la province d'Idlib".



Réformes constitutionnelles,

l’engagement des pays garants



La Russie, la Turquie et l'Iran aideront la Syrie à créer un comité destiné à réaliser des réformes constitutionnelles dans le pays, a indiqué jeudi le président russe Vladimir Poutine, après une rencontre avec ses homologues turc et iranien à Sotchi, en Russie. "Nous sommes convenus de travailler de concert pour aider le comité constitutionnel à commencer au plus vite son travail, un travail qui consistera à réfléchir aux aspects fondamentaux des futures institutions d'Etat de Syrie", a déclaré M. Poutine. La Russie, la Turquie et l'Iran sont les garants de l'accord de cessez-le-feu en Syrie et jouent un rôle de médiateurs dans le processus de paix syrien depuis 2016. M. Poutine a indiqué que les trois pays garants avaient contribué à créer des conditions favorables à une transition vers le développement pacifique en Syrie. "Nous sommes convaincus qu'une stabilité durable en Syrie ne pourra être atteinte que par des moyens politiques et diplomatiques, conformément à la Résolution 2254 du Conseil de sécurité de l'ONU et avec un strict respect des principes d'unité, de souveraineté et d'intégrité territoriale du pays", a-t-il affirmé. Les trois présidents ont également discuté des derniers évènements survenus en Syrie depuis que les Etats-Unis ont annoncé un plan de retrait de leurs troupes du nord-est du pays. "Nous sommes parvenus à une conclusion générale selon laquelle l'application de ces mesures pourrait constituer une étape positive. Cela aiderait en effet à stabiliser la situation dans cette partie de la Syrie, où le contrôle du gouvernement légitime pourrait enfin être rétabli", a déclaré M. Poutine. Il a ajouté que les trois pays garants avaient également fourni une aide humanitaire à la population syrienne et avaient contribué au retour de près d'1,5 million de réfugiés dans le pays.

Selon un producteur de la Chaine BBC

L'attaque chimique à Douma était une «mise en scène»

Le producteur de la chaîne britannique BBC chargé du dossier syrien, Riam Dalati, a déclaré jeudi que les images "tournées dans un hôpital après l'attaque chimique présumée à Douma, en avril 2018, étaient une mise en scène", affirmant qu'aucun décès n'était survenu lors de cette prétendue attaque, ont rapporté des médias locaux. S'exprimant sur son compte Twitter, l'employé de la BBC a affirmé que les scènes tournées à l'hôpital juste après l'attaque chimique à Douma en Syrie, qui doit encore être confirmée par les experts de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques (OIAC), étaient "montées de toute pièce pour renforcer l'effet", ont rapporté des médias britanniques. "Après presque six mois d’enquête, je peux prouver sans aucun doute que la scène de l'hôpital de Douma a été mise en scène. Aucun décès n'est survenu à l'hôpital. Tous les Casques blancs, activistes et personnes avec qui j'ai parlé sont dans les zones d’Idlib ou de l'est de l'Euphrate. Une seule personne était à Damas", a-t-il soutenu. Le journaliste de BBC a estimé que l'attaque avait eu lieu, tout en ajoutant qu"il n'y a pas eu usage du gaz sarin et a préféré attendre "les conclusions de l'enquête menée par les experts de l'OIAC pour confirmer si du chlore avait été utilisé". Riam Dalati se dit, toutefois, formel pour "tout le reste qui est lié à l'attaque", affirmant que tout a été fabriqué pour renforcer l'effet et accréditer "la thèse d'une attaque chimique". L’organisation dite des "Casques blancs syriens" avait utilisé des images montrant des habitants de cette agglomération, dont des enfants, à l’hôpital et les médecins tentant de les sauver. Ces images de scène de panique dans un hôpital avaient été diffusées en boucle par des chaînes satellitaires, alors que des pays occidentaux accusaient, sans preuves, l'armée syrienne d'être responsable de cette présumée attaque. Sans même attendre l'arrivée des experts de l'OIAC pour effectuer une enquête, la coalition américaine avait procéder à des raids sans avoir l'aval du Conseil de sécurité de l'ONU, suscitant l'indignation de la communauté internationale dénonçant une "agression" contre un pays souverain.