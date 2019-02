Qa’ada au cœur de la Médina, d’Abdelmadjid Ibn Tchoubane : Immersion dans le vieil Alger authentique

Abdelmadjid Ibn Tchoubane a récemment publié chez ANEP éditions Qa’ada au cœur de la Médina, un récit du vieil Alger, ses couleurs et saveurs d’autrefois, à couper le souffle!

Tout est une histoire de Qa’ada, de rassemblement ou de retrouvailles, autour d’un thé à la menthe ou d’un café, peu importe l’endroit, du moment où l’auteur peint avec beaucoup d’ingéniosité des images de l’Algérie postindépendance. La Casbah, Bab el Oued, La’ayoun, ‘‘Madame l’Afrique’’, ‘‘Santodji’’, Chréa… autant de lieux mythiques chargés d’histoire, racontés au détour d’une agréable qa’ada au cœur de la Médina.

Sillonner les ruelles sinueuses de la ville, faire halte devant chaque lieu historique pour brièvement parler de son impact sur la mémoire collective de la ville, prendre des routes escarpées de la banlieue algéroise, traverser des époques, telle est l’escapade que le narrateur propose aux lecteurs tout au long des 203 pages du récit. Le récit s’ouvre sur le premier chapitre intitulé ‘‘Le débrayage’’, pour décrire les circonstances dans lesquelles vivaient les Algériens quelques jours avant la fameuse ‘‘grève des huit jours’’ (28 janvier-4 février 1957), en réponse à l’appel du Front de libération nationale, à la Casbah d’Alger.

En plongeant le nez dans le récit, le lecteur se familiarise rapidement avec les personnages les plus originaux et s’identifie dans les situations les plus inattendues. Un sacré bain de mémoire, illuminé et sublimé par la passion de raconter des noms et des lieux, de déballer des fragments de vie et d’époque, des personnages comme Ammi Abdelkader, Hamed ou encore le fameux Momo.

Le tissage socioculturel de la capitale de naguère prend place dans le livre, à travers plusieurs situations qui enchantent les nostalgiques. La guerre de Libération nationale occupe également une grande place dans la trame du récit, ainsi que des figures, icônes de l’ancienne médina, des personnages que l’auteur a côtoyés peu ou prou dans un atelier d’ébénisterie, sis au 6, rue Ben’achîr ( face au 1er Cercle du Mouloudia Club d’Alger), un lieu vers lequel déferlaient des homme de culte, des artistes, des animateurs de la radio et de la télévision, des artisans.

En somme, à travers des instants furtifs volés au détour d’une enfance postindépendance, des morceaux de mémoire d’un patrimoine matériel et immatériel sont dépliés dans un rythme de récit chronologique (1957-1969).

Abdelmadjid Ibn Tchoubane, journaliste-collaborateur dans la presse écrite, s’intéresse à l’histoire du Vieil-Alger et au riche patrimoine culturel, matériel et immatériel, de l’Algérie et du Maghreb. Il a été lauréat du Prix Ansamed 2005 pour son article

Virée dans la Casbah, entre ruine et restauration.

Kader Bentounès