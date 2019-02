Calligraphie : Yazid Kheloufi expose à Alger

Le sculpteur, calligraphe et miniaturiste, Yazid Kheloufi, a dévoilé une vingtaine d'œuvres, réunies dans une exposition "Les encres de l'âme", inaugurée samedi dernier à Alger. Visible jusqu'au 9 mars prochain à la galerie "Seen Art", l'exposition propose aux visiteurs des tableaux et installations sur la calligraphie arabo-islamique, explorée dans ses dimensions esthétique, spirituelle et artistique.

"Ecritures crépusculaires", "Dialogues des lettres" ou encore "Tahrir square" sont, entre autres, tableaux de l'artiste qui restitue une dynamique spirituelle, inspirée des lettres arabes et de la culture soufie dans laquelle l'artiste a baigné.

Dans une installation l'artiste matérialise la dimension artistique et esthétique des lettres arabes conçues en argile dans des formes diverses aux couleurs ocres.

Dans "Souffle", tableau en argile conçu sous forme de pierre tombale, le calligraphe met en avaleur les lettres dans une approche esthétique "ésotérique", explique l'artiste. Utilisant l'argile comme support, Yazid Kehloufi soutient que ses œuvres, tableaux et installations, explorent l'"esthétique de l'être" et mettent en valeur les interactions entre les lettres arabes dans leur "dimension religieuse cosmogonique et soufie".

Né en 1963 à Tlemcen, l'artiste a exposé en Algérie et à l'étranger, notamment au Maroc, Liban, Grèce, Belgique et en France.