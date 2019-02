Présentation de Nathan le sage au TNA : POUR la tolérance et l’amitié inter-religieuseS

Dans l’esprit du «vivre ensemble et en paix», la troupe "Amitié Inter-religieuse", de la ville d’Istres (France), a présenté dans la soirée de jeudi dernier la pièce théâtrale écrite par le dramaturge allemand Gotthold Ephraim Lessing, Nathan le sage, au public du Théâtre national Mahieddine-Bachtarzi (TNA).

C’est dans l’esprit du «vivre ensemble et en paix» que cette pièce a été présenté au public algérien en partenariat avec le TNA, sous le haut patronage du ministre de la Culture, et le soutien actif du ministère des Affaires religieuses et des Wakfs, et le consulat général d’Algérie à Marseille.



Nathan le sage pour prôner la tolérance et l’amitié inter-religieuse.



La pièce théâtrale Nathan le sage, prônant la tolérance et l’amitié inter-religieuse, reste toujours d’actualité bien qu’elle ait été écrite il y a plus de deux siècles. Nathan le sage est le personnage éponyme de la pièce en cinq actes et qui n’a été présentée au public, pour la première fois à Berlin, qu’en 1783, soit deux ans après la mort de l’auteur. Écrite en 1779 par le dramaturge, critique et philosophe allemand Gotthold Ephraim Lessing, le texte qui prône la tolérance entre les religions et le vivre ensemble en paix, a été plusieurs fois adapté et reste toujours d’actualité. Venue de la ville d’Istres (Marseille) cette troupe, d’une vingtaine de comédiens est, à l’origine, constituée de membres d’une association baptisée «Amitié Inter-Religieuse» (AIR). Ils sont eux-mêmes des croyants de confessions différentes (musulmane et catholique) et qui, depuis des années, donnent l’exemple de la vie ensemble en transcendant les différences dans le respect de l’autre, à l’instar de M. Djamel Bedra, président de la mosquée Errahma d’Istres (dans le rôle du soufi) et M. Jean-François Noël, curé de la paroisse d’Istres (dans le rôle du grand inquisiteur).

A travers cette mise en scène, le metteur en scène met en exergue «la trame narrative est, à l’exception de la scène finale, absolument fidèle à Lessing : une enquête policière sur fond de questionnements philosophiques». L’action se déroule donc à Jérusalem à la fin du XIIe siècle. «De retour à Jérusalem, Nathan, le sage juif, apprend que sa fille a été sauvée des flammes par un templier venu participer à la troisième croisade. Celui-ci, mystérieusement gracié par Saladin, n’est pas insensible au charme de celle qui lui doit la vie, mais l’Inquisition leur interdit tout rapprochement. Parallèlement, Saladin demande à Nathan de se prononcer sur la seule question essentielle : quelle est la vraie religion ?».

Sihem Oubraham