M. Lamamra nommé conseiller diplomatique du président de la République

L'ancien ministre des Affaires étrangères, Ramtane Lamamra, a été nommé ministre d'Etat, conseiller diplomatique du président de la République, a indiqué jeudi un communiqué de la Présidence de la République.

Lamamra (66 ans), est depuis juillet 2018, membre du Conseil d'administration de l'ONG International Crisis Group (ICG), basée à Bruxelles. En septembre 2017, il a été nommé membre du Haut-Comité consultatif de l'ONU chargé de la médiation internationale.

Il a occupé le poste de ministre des Affaires étrangères de 2013 à 2015, puis ministre d'Etat, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale de 2015 à 2017.

Lamamra a été également Commissaire à la Paix et à la Sécurité de l'Union africaine (2008-2013) et Secrétaire général du ministère des Affaires étrangères (2005-2007).

Il a été ambassadeur dans plusieurs pays dont les Etats-Unis, Djibouti et l'Ethiopie.

