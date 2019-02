La directrice régionale de l’OMS en visite en Algérie : Renforcement de la coopération

La directrice régionale de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) pour l’Afrique, Matshidiso Moeti, a indiqué hier que sa visite en Algérie permettra d’examiner «les voies de coopération entre l’Algérie et les pays africains pour améliorer les capacités de prise en charge des malades» ainsi que le partenariat en matière d’industrie pharmaceutique. En marge d’une visite aux laboratoires Frater Razes, à Oued El Kerma (Birkhadem), la représentante onusienne a salué la production algérienne en matière d’industrie pharmaceutique qu’elle a qualifiée de «fierté pour le pays et le continent africain», la responsable a précisé qu’elle fournira les informations nécessaires sur l’industrie pharmaceutique aux autres pays du continent pour renforcer leur partenariat. «Je suis très impressionnée du niveau de l’industrie pharmaceutique algérienne qui répond aux standards internationaux et qui est parvenue, en un temps record, à assurer les médicaments à ses citoyens», a-t-elle dit, saluant le niveau atteint par ce laboratoire en 25 années de production.