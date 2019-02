Industrie militaire, M. Gaïd Salah : « des résultats fructueux »

Le général de corps d’Armée, Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale et chef d’état-major de l’Armée nationale populaire (ANP), a souligné, hier à Constantine, l’importance de l’industrie militaire dans le processus de développement et de modernisation des capacités des forces armées algériennes, selon un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

Au 2e jour de sa visite dans la 5e Région militaire à Constantine, le général de corps d’Armée a inspecté, en compagnie du général-major Ammar Athamnia, commandant de la 5e Région militaire et du général-major Rachid Chouaki, directeur des fabrications militaires au ministère de la Défense nationale, le Complexe des véhicules blindés à roues à Aïn Smara «Rheinmethall-Algérie» où il a tenu une rencontre avec les cadres et les employés de l’entreprise. Dans une allocution d’orientation prononcée à l’occasion, le vice-ministre de la Défense nationale a mis l’accent sur «l’intérêt qu’accorde le Haut Commandement à ce genre de projets industriels stratégiques et importants qui s’articulent sur le transfert des technologies de haute précision, et qui contribuent à la promotion et au développement des fabrications militaires en particulier, et l’industrie nationale en général», a indiqué la même source. Citant le général de corps d’Armée, Ahmed Gaïd Salah, le MDN a affirmé, dans son communiqué, que «la vision du Haut Commandement de l’ANP quant à la question du développement et de la modernisation des capacités de nos forces armées est une vision globale et intégrée».



Acquisition des nouvelles technologies



Une vision, a-t-il poursuivi, «dans laquelle les fabrications militaires avec tous leurs secteurs et filiales occupent l’espace et la place mérités, puisque ceci constitue un effort colossal qui se fait avec des pas certains sur le chemin de l’installation d’une industrie militaire moderne, grâce à l’appui et au soutien indéfectibles dont jouit ce secteur vital de la part de Son Excellence Monsieur le Président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, et qui fait du partenariat et de l’échange des expériences, un des facteurs clés dans l’acquisition des nouvelles technologies qui mènent à la concrétisation, progressive et effective sur le terrain, du principe d’autosuffisance, en contribuant et en consolidant le processus d’effort général consenti dans le développement et la promotion du tissu industriel national». Dans ce contexte, le Haut Commandement de l’ANP «aspire au meilleur, partant de ce qui est constaté en termes de rigueur manifestée par l’ensemble des cadres et des techniciens de ce Complexe industriel vital, et de ce qui a été relevé en termes de ferme volonté, donnant des résultats fructueux pour atteindre les objectifs escomptés», a-t-on ajouté. Les ateliers de l’entreprise «Rheinmethall-Algérie», spécialisée dans la fabrication de véhicules à roues 6x6 «FUCHS 2», comptent près de 1.000 jeunes employés de la région et des régions limitrophes, dont des ingénieurs et des techniciens, participant ainsi à l’absorption du taux de chômage et faisant accroître l’apport de l’ANP dans la promotion de l’industrie et le développement de l’économie nationale, à travers la diversification des sources de revenus du pays et la réduction de la dépendance vis-à-vis de l’étranger.

Le général de corps d’Armée a inauguré, auparavant, l’Institut de formation en techniques d’automobiles et de motorisation relevant du Complexe de la promotion des fabrications mécaniques, qui prend en charge la formation des techniciens et des professionnels au profit de l’ensemble des unités des fabrications militaires relevant de ce complexe. Il a ensuite suivi un exposé présenté par le directeur dudit complexe, avant de visiter les différentes infrastructures pédagogiques de l’Institut et s’enquérir du cursus de la formation dispensée.



Le peuple algérien saura faire face aux différents défis



Mardi dernier, le général de corps d’Armée avait présidé, en compagnie du général-major Ammar Athamnia, une réunion avec le Commandement et les états-majors de la région, les commandants des secteurs opérationnels et leurs états-majors, ainsi que les commandants des unités et des structures de formation, lors de laquelle il a suivi un exposé global présenté par l’adjoint au commandant de la région, portant sur la situation sécuritaire prévalant dans le secteur de compétence. Gaïd Salah avait prononcé, à l’occasion, une allocution d’orientation, à travers laquelle il a rappelé les réalisations accomplies par l’Algérie sur plus d’un plan, tout en soulignant que le peuple algérien, qui a su vaincre le colonialisme barbare et contrer, avec toute sa force, le terrorisme abject, saura sans doute faire face aux différents défis. Partant de cette optique, le général de corps d’Armée a affirmé que «l’Algérie a certainement besoin d’hommes de valeur, qui ont eu foi en la glorieuse Révolution, qui continuent à la considérer en tant que rempart des valeurs nobles, et qui estiment que ceux qui y ont cru et se sont imprégnés de ses principes sauront, sans nul doute, consacrer tous leurs efforts, voire leurs vies, au service de l’Algérie».

Il a jugé «impossible d’omettre toutes ces réalisations et tous ces acquis, que personne ne peut négliger, sauf les ingrats dont les desseins sont hostiles et les discours sont pleins de haine, qui ne mesurent nullement le poids de la stabilité et de la sécurité de l’Algérie, et ne considèrent aucunement le devenir du peuple algérien combattant, qui a su déjouer toutes les manœuvres et manigances, et faire face à l’hostilité de certains ennemis de l’intérieur et de l’extérieur». Il a insisté, à ce titre, sur l’expression «ennemis de l’intérieur et de l’extérieur» qui, a-t-il dit, aspirent à «faire de l’Algérie et de son peuple, qui est et restera attaché à l’esprit de Novembre en tant que doctrine et source d’inspiration, les otages de leurs intérêts abjects et de leurs ambitions sordides». «(...) Le peuple qui a réussi à mettre en échec les manœuvres méprisables du colonisateur français, en dépit de tout ce qu’il a pu endurer, des pratiques et des manigances auxquelles il a fait face et des propagandes qu’il a su contrer, un peuple qui a tout aussi bien réussi, grâce à son esprit patriotique, et à sa grande conscience du sens de l’intérêt suprême de l’Algérie, à faire avorter le projet terroriste qui a usé des mêmes pratiques et des mêmes méthodes que celles employées par le colonisateur français, est un peuple digne de perpétuer le message de ses aïeux et de prendre la responsabilité de préserver leur legs», a-t-il soutenu.

«Un peuple d’une telle conscience et d’un tel discernement n’a jamais été et ne pourra être une proie facile entre les mains de ceux qui se nourrissent de rêverie et d’illusion, qui sont prêts à vendre la sécurité de leur pays et la stabilité de leur patrie au prix de leurs intérêts, sacrifiant, sans scrupule, l’Algérie et le futur de son peuple», conclut-il.