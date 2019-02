L’UGTA et les principales organisations patronales soutiennent la candidature de M. Bouteflika

Le Secrétariat national, les Fédérations nationales, les Unions de wilaya, les cadres syndicaux et les partenaires sociaux (FCE-CNPA-CAP-CIPA-AGEA-UNEP) accueillent avec la plus grande ferveur et la plus grande fierté la candidature du moudjahid Abdelaziz Bouteflika aux élections présidentielles du 18 avril 2019, a indiqué hier un communiqué de l’UGTA parvenu à notre rédaction. Tous soutiennent et accompagnent la poursuite de l’œuvre du Président et s’engagent à poursuivre la consolidation des acquis obtenus et réalisés sous la conduite du Président de la République.

Ils saluent également la tenue de la Conférence nationale, «instrument de continuation des grandes réformes engagées et d’enraciner la confiance du citoyen en ses institutions et de conforter l’édification d’une nation républicaine, démocratique, sociale et économiquement forte, et un partenaire incontournable sur la scène internationale».

La déclaration réitère l’engagement à veiller à la préservation de la souveraineté «chèrement acquise et de l’unité nationale avec toute son énergie, et assure que cette détermination constitue un véritable rempart contre toute velléité à l’endroit de notre pays».

Le Président est assuré de «leur respect et leurs remerciements pour l’immense œuvre apportée aux travailleuses, aux travailleurs, aux retraités et à leurs familles dans les domaines économiques et social».

La déclaration signée par le secrétaire général l’UGTA, Abdelmadjid Sidi Saïd, ajoute que la direction nationale, avec ses travailleuses, ses travailleurs, ses retraités, ses cadres, ses instances et ses structures Syndicales et les Partenaires Sociaux apportent leur plein soutien à leur candidat, le moudjahid Abdelaziz Bouteflika, à l’effet de poursuivre et d’approfondir cet inlassable et cet intense effort pour le développement durable du pays, pour parachever l’œuvre de consolidation entreprise dans le développement économique, de l’épanouissement social au sein d’une Algérie réconciliée, de paix, d’unité, de stabilité et de progrès.

«L’UGTA le FCE, le CNPA, la CAP, la CIPA, l’AGEA et l’UNEP, tiennent avec conviction et avec la plus grande fraternité», à rendre hommage au Président son œuvre immense qui marquera l’histoire de l’Algérie indépendante», est-il conclu.