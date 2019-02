Présidentielle du 18 avril : pour une algérie réconciliée, stable et prospère

M. Nadir Boulegroune, directeur de cabinet de Mouad Bouchareb, coordinateur de l’instance dirigeante du FLN, a indiqué, hier à El Moudjahid, que le parti a déjà procédé à la distribution de 2,1 millions de formulaires à faire signer en faveur du candidat Bouteflika.

«L’opération se poursuit toujours», nous fait savoir notre interlocuteur. Il revient, par ailleurs, la dernière réunion de l’instance dirigeante du parti présidée par Mouad Bouacherb. Il fera savoir que cette concertation a porté sur l’évaluation des préparatifs engagés jusque là en prévision de la prochaine campagne électorale. Il informe aussi qu’à cette occasion, le FLN a procédé à l’installation de sa direction de campagne électorale placée sous l’égide de M. Bouchareb. En ce» qui conerne la «bataille» électorale que le parti compte mener au profit du candidat Abdelaziz Bouteflika, notre interlocuteur mettra l’accent sur une coordination efficiente à faire valoir aussi bien avec la permanence électorale du même candidat qu’avec ses partenaires de l’Alliance présidentielle. Ces derniers qui sont le RND, TAJ et le MPA sont aussi mobilisés dans le cadre de l’opération de collectes de signatures.

Relevons le fait que l’annonce de la candidature du Président de la République pour la prochaine présidentielle, le partisans de la continuité ne laissent rien au hasard et termes de sensibilisation et de mobilisation de leurs militants et sympathisants. Ils ont déjà organisés une série de consultations à telle enseigne qu’ils sont parvenus à se placer au devant de la scène politique tout au long de cette semaine.



M. Sellal se concerte aujourd’hui avec le SG de l’UGTA



De son côté, la permanence du candidat Bouteflika, à sa tête l’ancien Premier ministre Abdelmalek Sellal qui affine actuellement la stratégie à mettre en œuvre dès le lancement de la campagne électorale. Des prises de contacts et de réunion de travail ont déjà eu lieu avec des organisations de la société civile fidèles à la politique du Président Bouteflika, alors que d’autres rendez-vous du genre sont aussi à venir. M. Sellal qui a rencontré mardi l’Organisation nationale des moudjahidine (OMN) sera aujourd’hui, l’hôte de la Centrale syndical pour une réunion de concertation avec le SG de l’UGTA, Abdelmadjid Sidi Said. Rappelant qu’a l’issue de sa rencontre avec Abdelmalek Sellal, directeur de la campagne électorale de M. Bouteflika, l’ONM s’est félicitée de la candidature du Président Bouteflika, en lui souhaitant plein succès pour le parachèvement des chantiers lancés «dans l’objectif de rebâtir l’Algérie en toute fidélité à la glorieuse guerre de Novembre», est-il noté dans un communiqué rendu public.

Les deux parties ont évoqué les perspectives portées par le message de candidature de M. Bouteflika quant au «renforcement des fondements de l’Etat algérien à travers une Conférence inclusive sur les dossiers de l’économie, des réformes politiques et d’une révision profonde de la Constitution». Cela est à même d’immuniser l’Algérie et de faire éviter les générations montantes d’être prises au piège», a encore ajouté l’ONM.

D’autres organisations nationales ont cautionné, elles aussi, la candidature du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika pour un nouveau mandat, affirmant que cette décision permettra de parachever les chantiers lancés sur plus d’un front.

Il s’agit notamment de l’Association nationale des grands invalides de la guerre de Libération nationale (ANGIGLN) qui a salué la décision de M. Bouteflika à se porter candidat à la prochaine échéance, rappelant qu’il était arrivé au pouvoir «en réponse à l’appel de la patrie» au moment où le pays «était anéanti par une crise sanglante». «Vous avez rendu l’espoir, la sécurité, la stabilité et la sérénité sur le territoire national», écrit cette association, ajoutant que «seuls les ingrats, les renégats et les haineux renient vos réalisations».

Ainsi, partis et associations s’organisent en préparation de la campagne du candidat Abdelaziz Bouteflika, en prévision de la prochaine présidentielle d’avril. Dans ce contexte, les formations de l’Alliance présidentielle et leurs partenaires sont tous engagés dans la collecte des signatures au profit d président-candidat.

Karim Aoudia