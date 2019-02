Tourisme : Une avancée remarquable

Le ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Abdelkader Benmessaoud, a soutenu, mardi à Chlef, que le développement du secteur touristique est lié à la pérennité de la sécurité et de la stabilité. «Le secteur touristique national a réalisé une avancée remarquable, et son développement est tributaire de la pérennité de la sécurité et de la stabilité», a estimé Benmessaoud, dans une déclaration à la presse, en marge d’une visite de travail dans la wilaya. Par ailleurs, M. Benmessaoud a salué les avancées réalisées dans le secteur touristique à Chlef, où nombre d’hôtels et de zones d’expansion touristiques ont été réalisés, grâce, notamment, «aux facilitations (crédits bancaires, exemption d’impôts, entre autres), accordées par l’État, dans le cadre du Programme présidentiel visant la relance du secteur, outre l’accompagnement assuré par les autorités locales aux différents projets», a-t-il observé. Cette visite à Chlef a donné lieu à l’inauguration, par le ministre, d’un hôtel d'une capacité de 240 lits.

Il s’est, ensuite, rendu à une exposition artisanale, où il a salué les efforts consacrés par la femme algérienne pour sauvegarder l’artisanat national, les invitant à consacrer davantage d’efforts pour promouvoir ce secteur et investir le domaine touristique.

Le ministre avait entamé sa visite dans la wilaya par une inspection des chantiers de réalisation d’un village de vacances à Sidi Abderrahmane et d’une résidence touristique à Oued K’seb, de la commune de Ténès. Deux projets, dont la mise en service future pourrait assurer à la wilaya 104 bungalows, pour le premier, et 110 lits, pour le second. En visitant un projet de réalisation d’un hôtel trois étoiles à la cité des Orangers de Chlef, le ministre a instruit de l’impératif d’accélération de ses travaux, «en vue de sa livraison début avril prochain», a-t-il recommandé.



Booster l’investissement



Le ministre a annoncé l'organisation prochaine, à Alger, d'une rencontre nationale sur l'investissement touristique.

«Les résultats des Assises nationales du tourisme ont mis en avant la nécessaire organisation d'une rencontre nationale sur l'investissement touristique qui associe les investisseurs et les banques, en vue d'examiner les problématiques et solutions, notamment celles ayant trait à la durée de remboursement des crédits», a indiqué le ministre.

M. Benmessaoud a souligné, à ce propos, que «plusieurs établissements hôteliers, y compris ceux du secteur public, pâtissent de la problématique de remboursement des crédits bancaires dans les sept années», faisant état de démarches entreprises par son département pour l'extension des délais de remboursement du crédit.

«Les Assises ont permis d'identifier les points forts en matière de soutien au secteur et aux investisseurs dans ce domaine, tels que l'accès au foncier touristique, l'octroi des crédits bancaires et de nombreuses facilitations au niveau des impôts, ce qui a contribué à l'augmentation du nombre de lits au niveau national, à plus de 140.000 lits», a ajouté le ministre. Répondant, par ailleurs, à une question de la presse locale sur le rôle des agences de tourisme dans le soutien au secteur, le ministre du Tourisme et de l'Artisanat a mis en avant «le nécessaire accomplissement par ces agences d'un rôle de promotion du tourisme algérien et de son image, en tant que pays à vocation touristique», ajoutant que les perspectives du tourisme d'ici 2030 sont «très prometteuses». Le ministre a mis en relief «l'importance d'accompagner les agences de tourisme dans la promotion de la destination Algérie, annonçant, à ce titre, l'organisation prochaine d'une rencontre au profit des agences aux fins de les tenir informées et de leur donner différentes instructions, dans l'objectif d'ériger les régions algériennes, en régions d'attraction des touristes étrangers». Concernant le tourisme thermal en Algérie, M. Benmessaoud a indiqué que toutes les structures thermales existantes font l'objet d'opération de réhabilitation, d'autant plus que le tourisme thermal est l'un des points forts de l'Algérie, qui compte à son actif, 283 sources thermales. L'Algérie dispose de 12 structures touristiques relevant du secteur public et de plus de 40 projets d'investissement en cours de réalisation, ce qui contribuera, assure le ministre, à ériger l'Algérie en l'un des pôles mondiaux en matière de tourisme thermal.