Projets de loi sur la corruption et les incendies : L’APN examine les amendements

Le bureau de l’Assemblée populaire nationale (APN) s’est réuni, hier, sous la présidence de Mouad Bouchareb, président de l’APN, pour examiner les amendements proposés aux projets de loi relatifs à la prévention et à la lutte contre la corruption, et aux règles générales de prévention des risques d’incendie et de panique, selon un communiqué de l’APN. Le bureau de l’APN a consacré sa réunion pour l’examen «des amendements proposés au projet de loi modifiant et complétant la loi 06-01 du 20 février 2006 relatif à la prévention et à la lutte contre la corruption, et à celui relatif aux règles générales de prévention des risques d’incendie et de panique», indique la même source.

Après examen des questions orales et écrites déposées à son niveau, le bureau a examiné la demande présentée par la commission de la culture, de la communication et du tourisme, pour organiser une journée parlementaire sur le thème «Promotion de l’investissement dans le tourisme : réalité, perspectives et défis», ajoute la même source.