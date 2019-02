M. Mahdjoub Bedda reçoit l’ambassadeur de France : Consolider les relations parlementaires

Le ministre des Relations avec le Parlement, Mahdjoub Bedda, a examiné, hier, avec l’ambassadeur français, M. Xavier Driencourt, qui lui a rendu une visite de courtoisie, l’état des relations bilatérales, notamment dans le domaine parlementaire, a indiqué un communiqué du ministère.

Cette rencontre a permis d’aborder «l’état des relations bilatérales, notamment dans le domaine parlementaire, et les dimensions à même de les consolider, à travers la diplomatie parlementaire, d’une part, ainsi qu’à travers l’échange d’expertises et d’expériences, d’autre part», et ce, poursuit-t-on de même source», à la lumière des relations privilégiée entretenues par les deux pays amis qui ambitionnent d’enrichir ce domaine pour concrétiser davantage de coopération».